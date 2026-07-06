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Mii de muncitori străini plătesc asigurarea de sănătate, dar sunt refuzați la medic. Patronatul cere autorităților să ia măsuri

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Foto: Captură Digi24
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Patronatul Importatorilor de Forţă de Muncă (PIFM) atrage atenţia că mii de cetăţeni străini angajaţi legal în România nu apar ca asiguraţi în sistemul public de sănătate, deşi plătesc lunar contribuţii sociale de sănătate, fiind refuzaţi atunci când au nevoie de servicii medicale.

Potrivit unui comunicat al PIFM, nu este vorba despre o lacună legislativă, ci despre o disfuncţionalitate administrativă şi tehnică. Calitatea de asigurat este îndeplinită potrivit art. 222 din Legea nr. 95/2006, iar contribuţia este reflectată în declaraţia D112 depusă de angajator, însă statutul persoanei în sistemul informatic nu se actualizează automat pe baza acestor date.

Angajatorii membri ai organizaţiei patronale semnalează trei situaţii care se repetă frecvent. O primă categorie de cetăţeni străini nu figurează ca asiguraţi nici după obţinerea permisului de şedere, deşi contribuţia a fost reţinută şi virată la stat. O a doua situaţie vizează persoane care nu apar deloc înregistrate în sistem, corectarea fiind posibilă doar dacă angajatorul depune, individual, o solicitare scrisă către casa de asigurări competentă, pentru fiecare salariat în parte. În al treilea rând, angajatorii cu un număr mare de salariaţi se confruntă cu refuzul sau cu neprocesarea acestor solicitări, pe motivul lipsei de personal la nivelul instituţiilor responsabile. Astfel, un proces care ar trebui să fie automat devine o sarcină manuală pusă în grija angajatorului, imposibil de dus la capăt în timp util atunci când numărul de salariaţi este mare.

Consecinţa directă, susţine PIFM, este aceea că salariatul străin achită lunar contribuţia de sănătate, dar nu poate beneficia efectiv de servicii medicale, deşi şi-a respectat integral obligaţiile faţă de stat.

Printr-un răspuns oficial transmis PIFM, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a confirmat că rezidenţa pe teritoriul României, atestată prin permisul de şedere eliberat de autorităţile române, constituie condiţia de asigurare în sistemul public de sănătate. Patronatul subliniază că blocajul este unul administrativ şi tehnic, care poate fi remediat fără nicio modificare legislativă, tocmai pentru că persoanele în cauză deţin permis de şedere valabil şi plătesc contribuţia, dar tot nu apar ca asigurate.

Patronatul Importatorilor de Forţă de Muncă semnalează lipsa de integrare a bazelor de date dintre Inspectoratul General pentru Imigrări, ANAF şi CNAS. Deşi informaţiile privind plata contribuţiilor şi valabilitatea permiselor de şedere se află deja în sistemele acestor instituţii, absenţa unei conexiuni între ele împiedică fluxul normal de date.

În adresele transmise Ministerului Finanţelor, Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Patronatul solicită actualizarea automată a calităţii de asigurat pe baza contribuţiilor deja raportate prin declaraţia D112, eliminând astfel necesitatea depunerii unor cereri scrise individuale. Totodată, se cere interoperabilitatea sistemelor informatice între IGI, ANAF şi CNAS, o măsură care ar permite transmiterea automată către casele de asigurări a datelor privind valabilitatea permiselor de şedere şi ar debloca fluxul informaţional dintre aceste instituţii.

PIFM mai propune introducerea unei proceduri electronice de transmitere în bloc a solicitărilor de înregistrare sau actualizare, dedicată angajatorilor cu un număr mare de salariaţi, însoţită de un termen legal de soluţionare. Printre solicitări se numără şi recunoaşterea calităţii de asigurat pe toată perioada în care se plăteşte contribuţia, inclusiv în intervalul de 90 de zile prevăzut de lege după expirarea documentului de şedere, precum şi înfiinţarea unui punct de contact dedicat angajatorilor care gestionează un volum mare de cetăţeni străini, până la implementarea soluţiilor tehnice definitive.

"Vorbim despre oameni care muncesc legal, plătesc taxe şi contribuţii la zi, dar care, atunci când au nevoie de un medic, sunt trimişi acasă pentru că nu apar în sistem. Nu cerem nicio favoare şi nicio schimbare de lege, cerem ca un sistem care primeşte deja toate datele necesare să îşi facă treaba automat. Este o chestiune de bun-simţ administrativ şi de respect faţă de nişte oameni care îşi îndeplinesc toate obligaţiile", a declarat Corina Constantin, vicepreşedinte al Patronatului Importatorilor de Forţă de Muncă, în comunicat.

Patronatul Importatorilor de Forţă de Muncă reuneşte companii şi organizaţii implicate în recrutarea şi în gestionarea formalităţilor de imigrare şi de angajare pentru cetăţenii străini care vin să lucreze în România, contribuind la buna funcţionare a pieţei muncii şi la respectarea drepturilor lucrătorilor străini angajaţi legal în ţară.

Editor : A.P.

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