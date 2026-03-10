Aproximativ 5.500 de cetăţeni români au revenit până în prezent în ţară din zona de conflict din Orientul Mijlociu, iar Ministerul Afacerilor Externe (MAE) continuă să gestioneze peste 5.000 de solicitări de asistenţă consulară, a anunţat marţi purtătorul de cuvânt al instituţiei, Andrei Ţărnea.

Situaţia de securitate rămâne tensionată în regiune

Potrivit acestuia, situaţia de securitate din regiune rămâne tensionată.

„Au continuat şi în ultimele 24 de ore lovituri din partea Iranului în ţările din regiune, în special în Kuweit şi în Bahrain, iar spaţiile aeriene rămân închise pe fondul acestor acţiuni ilegale ale Iranului împotriva unor state noncombatante din regiunea Orientului Mijlociu”, a declarat Andrei Ţărnea, în cadrul briefingului de presă susţinut la sediul MAE.

În acest context, numeroşi cetăţeni europeni, inclusiv români, se află încă în zonă, iar demersurile diplomatice pentru reluarea circulaţiei sunt în desfăşurare.

„Continuă demersurile politice şi la nivel european şi la nivel internaţional pentru a găsi o soluţie prin care să fie asigurată libertatea de circulaţie aeriană pentru cetăţenii prinşi în regiune, dar şi libertatea de circulaţie maritimă, atunci când vorbim despre strâmtoarea Ormuz”, a subliniat reprezentantul MAE.

Mii de români repatriaţi din zona de conflict

În ceea ce priveşte operaţiunile de repatriere, Ţărnea a precizat că până acum circa 5.500 de români au revenit în ţară. „Din aceştia, 3.000 de cetăţeni români au venit prin zboruri fie organizate, fie facilitate de Ministerul de Externe, iar alţi aproximativ 2.500 au revenit în România prin propriile mijloace”, a explicat el.

Oficialul a adăugat că există şi cetăţeni români care au părăsit zona în siguranţă, dar locuiesc în alte state membre ale Uniunii Europene, ceea ce face dificilă o evidenţă exactă. Totodată, 13 parteneri externi au sprijinit România în aceste operaţiuni.

În cadrul Mecanismului european de protecţie civilă, inclusiv componenta rescEU, România a beneficiat de 10 zboruri de evacuare. „Trei dintre acestea au fost operate de România sau la cererea României, iar şapte au fost organizate de alte state membre ale Uniunii Europene”, a spus Ţărnea.

El a menţionat că la operaţiuni au participat mai multe companii aeriene, printre care TAROM, FlyDubai, TUS Airways, Cyprus Airways, HiSky, HelloJet şi LOT.

În prezent, MAE are în evidenţă aproximativ 5.016 solicitări de asistenţă consulară. „Numărul acesta rămâne în dinamică constantă. Când vorbim despre solicitări de asistenţă, nu înseamnă că toate sunt cereri de repatriere. Unele sunt solicitări de informare sau înregistrări ale cetăţenilor care vor să ştie că ambasada sau consulatul României îi are în vedere pentru o eventuală operaţiune”, a explicat purtătorul de cuvânt al ministerului.

Evacuări din Oman şi Qatar

În ceea ce priveşte românii aflaţi în Emiratele Arabe Unite, unde se află cea mai mare comunitate compactă de români din regiune, mai multe operaţiuni de evacuare au avut loc în ultimele zile. „Ieri dimineaţă, 273 de cetăţeni români s-au întors cu două zboruri de la Muscat, din Oman, operate în cadrul mecanismului rescEU”, a precizat Ţărnea.

De asemenea, „191 de români evacuaţi din Doha, Qatar, au revenit în ţară cu un zbor asistat de Ministerul Afacerilor Externe”. Oficialul a anunţat că în a doua parte a săptămânii este planificat cel puţin încă un zbor din Muscat, organizat tot prin mecanismul european de protecţie civilă.

Reluarea parţială a zborurilor comerciale

În acelaşi timp, situaţia transportului aerian începe să se normalizeze parţial. „Vestea bună este că Emiratele Arabe Unite au redeschis culoare de zbor pentru două curse zilnice către România, care au început să circule aproape normal, chiar dacă există întârzieri”, a afirmat Ţărnea.

Potrivit acestuia, cursele operate luni au adus încă 164 de cetăţeni români în ţară, alături de cetăţeni din alte state ale Uniunii Europene. „Există bilete comerciale disponibile pentru zilele următoare pe zborurile FlyDubai între Emiratele Arabe Unite şi România”, a adăugat reprezentantul MAE.

Editor : Ana Petrescu