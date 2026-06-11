Un nou episod tensionat pe piața RCA afectează zeci de mii de șoferi. DallBogg, compania bulgară care a emis aproximativ 200.000 de polițe în România, a rămas fără autorizație. Șoferii care sunt loviți de una dintre miile de mașini cu RCA la DallBogg încă valabil, trebuie să sune în Bulgaria pentru despăgubiri și să depună dosarul tot acolo. ASF a publicat procedura pe care oamenii trebuie să o urmeze.

ASF: „Intervenția noastră a fost una timpurie”

Vicepreședintele ASF, Sorin Mititelu, a subliniat că instituția a interzis încă de anul trecut vânzarea de noi polițe DallBogg în România și că numărul contractelor aflate în prezent în vigoare este mult mai mic decât cel vehiculat inițial.

„Încă de anul trecut am luat decizia, mai exact la 1 iulie 2025, de a interzice distribuția de produse de asigurări în România, iar la 1 octombrie 2025 a fost instituită o interdicție pe perioadă nedeterminată. Intervenția noastră a fost una timpurie și asta explică de ce, de la 200.000 de polițe de asigurare pe care a reușit să le încheie înainte de decizia de interdicție, astăzi avem până în 16.000 de polițe de asigurare în vigoare”, a declarat Sorin Mititelu.

Oficialul ASF a respins și ideea că societatea ar fi fost „girată” de autoritățile române.

„Nu a fost girată de noi. Este un drept pe care îl avea în baza autorizației obținute din partea autorității din Bulgaria și în baza reglementărilor europene. Nu avea nevoie de niciun gir din partea unei alte autorități dintr-un alt stat”, a explicat vicepreședintele ASF.

Ce se întâmplă cu despăgubirile

Potrivit lui Sorin Mititelu, mecanismele europene care permit gestionarea daunelor prin intermediul fondurilor de garantare nu pot fi activate decât după deschiderea oficială a procedurii de insolvență sau faliment.

„În acest moment, compania a fost sancționată prin retragerea licenței de funcționare și este deschisă procedura, dar nu există încă o decizie a unei instanțe din Bulgaria privind intrarea în insolvență sau faliment. În acel moment se activează sistemul de garantare, care presupune acorduri între schemele de garantare din statele Uniunii Europene”, a precizat acesta.

Până atunci, toate operațiunile legate de dosarele de daună rămân în sarcina companiei aflate în administrare specială.

„În momentul de față, toate operațiunile se pot realiza doar de către compania de asigurare, mai exact sub decizia administratorului special. Noi trebuie să punem la dispoziție informații despre modul de contactare și procedura de lucru până la data la care o instanță din Bulgaria va decide intrarea în procedură de faliment”, a spus Mititelu.

Vicepreședintele ASF a adăugat că polițele rămase sunt încă valabile, însă vor expira integral până la sfârșitul lunii.

„Astăzi aceste asigurări încă sunt valide. Au mai rămas doar 16.000 de polițe de asigurare și acestea vor expira în întregime până la finalul acestei luni. Cel mai probabil, numărul celor care vor produce un eveniment rutier și care au legătură cu această poliță va fi de aproximativ 100. Vorbim de o dimensiune mult redusă față de cele 200.000 de polițe existente în trecut”, a afirmat oficialul ASF.

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Editor : C.A.