Live TV

Video Mii de șoferi au polițe RCA la un asigurător bulgar rămas fără autorizație. ASF explică ce trebuie făcut

Data publicării:
Cum îți recuperezi banii pe RCA în 2026 după vânzarea sau radierea unui autoturism. Foto Getty Images
Cum îți recuperezi banii pe RCA în 2026 după vânzarea sau radierea unui autoturism. Foto Getty Images
Din articol
ASF: „Intervenția noastră a fost una timpurie” Ce se întâmplă cu despăgubirile

Un nou episod tensionat pe piața RCA afectează zeci de mii de șoferi. DallBogg, compania bulgară care a emis aproximativ 200.000 de polițe în România, a rămas fără autorizație. Șoferii care sunt loviți de una dintre miile de mașini cu RCA la DallBogg încă valabil, trebuie să sune în Bulgaria pentru despăgubiri și să depună dosarul tot acolo. ASF a publicat procedura pe care oamenii trebuie să o urmeze.

ASF: „Intervenția noastră a fost una timpurie”

Vicepreședintele ASF, Sorin Mititelu, a subliniat că instituția a interzis încă de anul trecut vânzarea de noi polițe DallBogg în România și că numărul contractelor aflate în prezent în vigoare este mult mai mic decât cel vehiculat inițial.

„Încă de anul trecut am luat decizia, mai exact la 1 iulie 2025, de a interzice distribuția de produse de asigurări în România, iar la 1 octombrie 2025 a fost instituită o interdicție pe perioadă nedeterminată. Intervenția noastră a fost una timpurie și asta explică de ce, de la 200.000 de polițe de asigurare pe care a reușit să le încheie înainte de decizia de interdicție, astăzi avem până în 16.000 de polițe de asigurare în vigoare”, a declarat Sorin Mititelu.

Oficialul ASF a respins și ideea că societatea ar fi fost „girată” de autoritățile române.

„Nu a fost girată de noi. Este un drept pe care îl avea în baza autorizației obținute din partea autorității din Bulgaria și în baza reglementărilor europene. Nu avea nevoie de niciun gir din partea unei alte autorități dintr-un alt stat”, a explicat vicepreședintele ASF.

Ce se întâmplă cu despăgubirile

Potrivit lui Sorin Mititelu, mecanismele europene care permit gestionarea daunelor prin intermediul fondurilor de garantare nu pot fi activate decât după deschiderea oficială a procedurii de insolvență sau faliment.

„În acest moment, compania a fost sancționată prin retragerea licenței de funcționare și este deschisă procedura, dar nu există încă o decizie a unei instanțe din Bulgaria privind intrarea în insolvență sau faliment. În acel moment se activează sistemul de garantare, care presupune acorduri între schemele de garantare din statele Uniunii Europene”, a precizat acesta.

Până atunci, toate operațiunile legate de dosarele de daună rămân în sarcina companiei aflate în administrare specială.

„În momentul de față, toate operațiunile se pot realiza doar de către compania de asigurare, mai exact sub decizia administratorului special. Noi trebuie să punem la dispoziție informații despre modul de contactare și procedura de lucru până la data la care o instanță din Bulgaria va decide intrarea în procedură de faliment”, a spus Mititelu.

Vicepreședintele ASF a adăugat că polițele rămase sunt încă valabile, însă vor expira integral până la sfârșitul lunii.

„Astăzi aceste asigurări încă sunt valide. Au mai rămas doar 16.000 de polițe de asigurare și acestea vor expira în întregime până la finalul acestei luni. Cel mai probabil, numărul celor care vor produce un eveniment rutier și care au legătură cu această poliță va fi de aproximativ 100. Vorbim de o dimensiune mult redusă față de cele 200.000 de polițe existente în trecut”, a afirmat oficialul ASF.

Citește și:

Tarifele de referință RCA au crescut cu peste 12% în ultimele șase luni. ASF invocă majorarea costurilor cu daunele și reparațiile

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
eugen tomac nicusor dan cotroceni
1
Kelemen Hunor: Avea dreptate Nicușor Dan când a venit cu Eugen Tomac. Partidele nu au...
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse
2
Maria Zaharova: „Dacă R. Moldova va fi inclusă în România, va înceta să mai existe”. Ce...
Heorhii Tikhîi
3
Prima reacție a Ucrainei după ce Bulgaria a anunțat sistarea asistenței militare către...
explzoie drona port constanta
4
Răspunsul NATO la cererea României privind întărirea apărării la Marea Neagră după...
INSTANT_TOMAC_PNL_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Eugen Tomac a definitivat lista viitorilor miniștri. Ce nume vor face parte din Guvern...
”Fără precedent”: Shakira a apărut în spatele reporterului și ce a urmat e ”nemaivăzut în direct la TV”
Digi Sport
”Fără precedent”: Shakira a apărut în spatele reporterului și ce a urmat e ”nemaivăzut în direct la TV”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tramvaie lovite oradea
Orașul în care jumătate dintre tramvaiele noi sunt în service pentru reparații, după ce au fost lovite în trafic de șoferii neatenți
Parked cars along a street in Bucharest, Romania, 2020.
Schimbări importante pregătite de ASF pentru șoferi: Prețul RCA s-ar putea tripla. O nouă schemă între soț și soție pentru bonus-malus
Parked cars along a street in Bucharest, Romania, 2020.
ASF a publicat noile tarife de referință pentru polițele RCA. Cum arată raportul și ce înseamnă pentru șoferi
tanar pe trotineta electrica
Nicușor Dan a promulgat legea care introduce RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Care sunt limitele de despăgubire
mașini care se bușesc
Cu cât a crescut tariful de referință RCA în prima jumătate a anului. Care este concluzia ASF
Recomandările redacţiei
sigle psd si pnl
Șanse tot mai mici pentru Guvernul Tomac. Ce strategii își fac...
belfast
MAE: 20 de români din Irlanda de Nord sunt afectați direct de...
bnr
BNR cere explicații după amenzile aplicate băncilor de Consiliul...
INSTANT_PSD_TOMAC_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Prima „dezertare” din Guvernul propus de Tomac, înainte să ajungă la...
Ultimele știri
Incidente la Bazilica Sagrada Familia, în timpul ceremoniei la care participa Papa Leon. 600 de oameni au fost evacuați
Farsorii ruși „Vovan” și „Lexus”, care l-au păcălit pe Victor Ponta, și-au găsit o nouă victimă: vicepremierul Moldovei
Rezultate LOTO - Joi, 11 iunie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Micul dejun pe care prințul William îl mănâncă aproape zilnic. Nutriționiștii spun că îl ajută să se simtă...
Cancan
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar...
Fanatik.ro
Cine este fotbalistul de la Cupa Mondială mai ieftin decât o mașină! Prezența lui în lot e o nebuloasă totală
editiadedimineata.ro
Doi bărbați români au fost găsiți vinovați de înjunghierea unui jurnalist la Londra, la ordinul Iranului
Fanatik.ro
FCSB, motorul comercial al SuperLigii! Raportul publicat de FRF
Adevărul
„Situația din Crimeea ajunge și la noi”. Mesaje de panică privind lipsa de combustibil puse de ruși pe...
Playtech
Poți conduce dacă ai diabet? Situațiile în care dreptul de a conduce poate fi restricționat și ce spune legea...
Digi FM
Reacție dură în online: De ce speră Dan Negru ca acest Campionat Mondial să fie un eșec total
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Porecla bizară pe care o are noul iubit al Simonei Halep
Pro FM
Ce face Gavin Arvizo în 2026. Băiatul care i-a adus acuzații grave lui Michael Jackson a dispărut complet din...
Film Now
Top 10 filme despre fotbal și fotbaliști. Cele mai bune producții de văzut în timpul Cupei Mondiale. TRAILERE
Adevarul
Controversele din jurul noii grile de salarizare reapar în spațiul public. Cât ar putea ajunge salariile...
Newsweek
Pensionarii care au muncit în această perioadă iau sute de lei pensie suplimentară. Cum știi dacă te încadrezi
Digi FM
Cine e milionarul de 58 de ani cu care a fost pozată Simona Halep în Mykonos. În ultimul timp s-a vorbit tot...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Apa alcalină, noul "elixir al sănătății" promovat de vedete. Ce spun medicii despre beneficiile reale și...
Digi Animal World
Cel mai mare cimitir de balene descoperit vreodată. Unele schelete au peste 5 milioane de ani
Film Now
N-a mai vrut să audă de Hollywood ani întregi, dar a revenit în forță. Cum arată Joan, sora lui John Cusack...
UTV
Simona Halep a fost surprinsă alături de un milionar român. Cine este bărbatul cu 24 de ani mai în vârstă...