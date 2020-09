Vlogerr-ul Mihai-Alexandru “Hash”, cunoscut drept „Mikey Hash”, spune, la Digi24, că a fost o victimă a bullying-ului în trecut și că în acest fenomen este vorba în principal despre agresiunea psihică, și mai puțin fizică. Acesta spune că, printre factorii care duc la o situație precum fata bătută în Târgu Jiu de către alte trei fete, se află și educația primită de la părinți și faptul că, de acasă, copilul preia atitudinile pe care le vede.

„Când mă uit la imagini, îmi crește pulsul, îmi bubuie capul. Sentimente groaznice mi-a stârnit și, din păcate, amintiri din copilărie, nefaste. Inclusiv eu am fost victima bullying-ului. Pe vremea aia nu-i spunea bullying, ci pur și simplu o marți proastă, cu ghinion. Nu erau așa de mediatizate cazurile de bullying. Înțeleg psihologia unei victime ale unei astfel de agresiuni și înțeleg cât de groaznică poate fi o astfel de situație și cum îți poate rămâne în cap și în comportament și în caracter ani buni de acum în colo.

Nu este o dominație fizică, pentru că nu îți este neapărat frică că persoana care te-a agresat este mai mare ca tine și te-ar putea bate. Este o agresiune psihică. Te domină psihic. Pentru că ești slab psihic, cedezi acestei agresiuni”, a declarat Mihai Alexandru.

Vlogger-ul consideră că o serie de factori contribuie la perpetuarea unor astfel de incidente.

“Știi sigur că nu te poți baza pe părinții tăi dacă mergi acasă să le spui, că nu e prima oară când se întâmplă și ai mai fost acasă să spui și nu s-a întâmplat nimic. Este o stimă de sine scăzută, respectul față de tine este la pământ, bineînțeles, pentru că altfel n-ai da voie nimănui să se apropie de tine.

Integritatea ta fizică n-ar trebui violată de absolut nimeni. E un lucru pe care orice părinte ar trebui să i-l spună copilului după ce învață să vorbească. N-are voie nimeni și n-are nimeni dreptul să se atingă de tine în niciun fel. În cazul în care se întâmplă așa ceva, îmi spui mie”, a afirmat acesta.

Citește și: Fată de 14 ani, una din agresoarele tinerei din Târgu Jiu, reținută pentru 24 de ore în Centrul de Arestare Preventivă

El consideră că ceilalți copii sunt “îngrijorător de agresivi”.

„Mi se pare un fenomen din ce în ce mai vizibil, pe de o parte, și cred că este în creștere. Văd pe internet prin modul în care se exprimă copiii aceștia. Se grăbesc să dea sentințe capitale pentru o greșeală pe care ai făcut-o, sau să-ți comenteze sau să-și dea cu părerea despre viața ta.

Astfel de lucruri nu au justificare pentru a agresa o altă persoană”, a spus Mihai Alexandru.

Vlogger-ul mai consideră că mare parte din vină în astfel de cazuri o au părinții.

“Mi se pare greu să nu iei atitudine într-o astfel de situație. Era acel băiat care a stat și s-a uitat. Acesta este un viitor bărbat pe care o familie va trebui probabil să se bazeze, care va avea responsabilități și va trebui să dea exemplu pentru copiii lui.

Mare parte din vina în astfel de cazuri o au părinții. Educația primordială o primești acasă. Exact ce vezi acasă, aia preiei, valorile, comportamentul părinților tăi, nemulțumirile lor. Modul în care ești tu ca și copil reflectă ce părinți ai”, consideră el.

Acesta a spus că, pentru mulți, pentru a căpăta încredere în propria persoană, de ajutor este consilierea psihologică.

“Ulterior, după ce am reușit să cultiv încrederea în mine - și cariera pe care o am m-a ajutat un pic la cultivat încrederea în mine – am început să-mi reanalizez întâmplări și faze pe care le pățisem în copilărie și am reușit să trec peste, am realizat de unde se trag. A fost un exercițiu de introspecție. Însă nu cred că oricine este atât de introspect. Cred că e nevoie să consulte un medic specialist de multe ori, un psiholog”, a declarat Mihai Alexandru Hash.

Redactor: Alexandru Costea