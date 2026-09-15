Peste 2,7 milioane de pensionari ar putea avea pensiile calculate greșit. Unii e posibil să ia bani mai puțini decât li se cuvine, în timp ce alții ar lua mai mult, după recalcularea din 2024. Asta scoate în evidență un raport recent al Curții de Conturi care a analizat câteva calcule făcute de Casa Națională de Pensii.

Milioane de pensionari ar putea încasa bani mai mulți sau mai puțini decât ar trebui. Mai multe greșeli de calcul au fost generate fie de omiterea unor perioade de cotizare, fie de erori ale sistemului informatic, fie de o aplicare incorectă a legii relatează Amalia Dobre, jurnalistă Digi24.

Concret, Curtea de Conturi estimează că aproximativ 2,2 milioane de pensionari au primit pensii mai mici. Statul ar fi dator acestor pensionari cu 230 de milioane de lei, potrivit raportului.

De asemenea, alți peste 570 mii de pensionari ar fi primit bani în plus la pensie. Curtea de Conturi apreciază că această eroare a costat statul peste 71 de milioane de lei.

Raportul critică și faptul că mai mulți ani la rând, Guvernul a dat bani din Fondul de Rezervă pentru plata pensiilor, deși acest fond este destinat cheltuielilor neprevăzute.

De exemplu, în 2024, când Marcel Ciolacu era premier, 1,6 miliarde de lei din fondul de rezervă al guvernului au fost alocați pentru bugetul de pensii. A fost un artificiu folosit, în absența unei rectificări bugetare.

Trebuie menționat faptul că acest raport a analizat doar câteva zeci de cazuri pentru fiecare tip de eroare de calcul. Apoi au extins concluziile pentru toate cele cinci milioane de pensii aflate în plată. Cu alte cuvinte, nu este cert că sunt atât de multe pensii claculate grești, ci vorbim de o estimare a Curții de Conturi.

Editor : Liviu Cojan