Live TV

Ministerul Apărării anunță de unde provin resturile de dronă descoperite la Mamaia

Data actualizării: Data publicării:
drona la mamaia
Foto: Captură video Digi24

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis, miercuri seară, explicații după ce, luni seară, fragmente de dronă au fost descoperite pe plaja din zona Hotelului Victoria, stațiunea Mamaia, județul Constanța. Autoritățile arată că există posibilitatea ca resturile să provină dintr-un exercițiu multinațional desfășurat săptămâna trecută în poligonul Capu Midia.

„Există posibilitatea ca resturi dintr-o astfel de țintă aeriană, care a fost doborâtă pe timpul tragerilor, să fie aduse de valuri la mal”, a precizat MApN, citat de News.ro.

Potrivit ministerului, „în seara de luni, 9 februarie, Ministerul Apărării Naționale a fost anunțat despre faptul că pe plaja din zona Hotelului Victoria [...] a fost semnalată, prin apel la Serviciul 112, existența unor fragmente de dronă. Echipe specializate ale instituțiilor din domeniul securității și apărării naționale au intervenit conform procedurii și au ridicat elementele de dronă. În acest caz, specialiștii MApN nu au fost solicitați să intervină, procedura fiind una obişnuită, aplicată și în alte situații similare”.

Cazul este cercetat sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

MApN explică că, în perioada 2-6 februarie, în cadrul exercițiului multinațional Dynamic Front, desfășurat în poligonul Capu Midia, au avut loc trageri de luptă asupra unor ținte aeriene de unică folosință de la suprafața apei, folosind sisteme MLRS din dotarea forțelor armate germane, franceze, italiene și americane. Toate țintele – de tip dronă, fără încărcătură – au fost doborâte deasupra mării.

De asemenea, „structurile franceze au executat lansări de rachete sol-aer Mistral asupra unor ținte aeriene de unică folosință tip SQ-20, iar militarii americani prezenți la exercițiu au lansat rachete sol-aer Stinger și Avenger asupra mai multor ținte aeriene de unică folosință tip Outlaw MQM170-G2”, se arată în comunicat.

Reprezentanții Gărzii de Coastă au confirmat că, luni seară, polițiștii de frontieră au fost sesizați cu privire la posibila existență a unor resturi aparținând unei drone aeriene. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că specialiștii trebuie să vadă „ce anume poate fi recuperat din fostul traseu al acestei drone”.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
Students' Union building, Brayford campus, University of Lincoln, city of Lincoln, Lincolnshire, England, UK
2
Anchetă în Marea Britanie. Un deputat susține că studenți români ar fi implicați în...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Călin Georgescu.
4
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
5
Eurodeputata Diana Șoșoacă va fi invitată la audieri de o comisie a Parlamentului...
Mihai Rotaru a suferit un accident grav de schi în Franța
Digi Sport
Mihai Rotaru a suferit un accident grav de schi în Franța
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
radu miruta si mihail fedorov
Radu Miruţă s-a întâlnit cu ministrul ucrainean al Apărării: Sprijinul României pentru Ucraina, o investiţie în securitatea Europei
drona la mamaia
Resturi de dronă pe plaja din Mamaia. Parchetul din Constanța face precizări: „Nu există indicii că provine dintr-o zonă de conflict”
radu miruta
Alertă la Mamaia: resturi de dronă, găsite pe plajă. Ministrul Apărării: „Specialiştii vor vedea ce date pot fi recuperate”
plaja wellington nz profimedia-1059619548
„Dezastru ecologic” în capitala Noii Zeelande. Oamenii au fost sfătuiţi să nu intre în apă şi să nu-şi plimbe câinii pe plajă
radu miruta sustine o conferinta de presa
Radu Miruță, despre situația industriei de apărare: „Cei care au gând de șurubereală să se mai dilueze. Le mai rearanjez piesele puțin”
Recomandările redacţiei
radu oprea
Reorganizarea promisă la Guvern stagnează. Secretarul general, acuzat...
Donald Tusk, premierul Poloniei
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald...
Donald Trump
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri...
sebastian burduja la o sedinta
Revolta bugetarilor după ce Sebastian Burduja i-a numit...
Ultimele știri
Românii vor putea apela 112 și video. Noul sistem, implementat în premieră în Europa, permite localizarea precisă
Reacția Comisiei Europene după ce Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind pensiile magistraților
Când va decide Justiția franceză soarta Marinei Le Pen, în scandalul angajărilor fictive
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă radical. Zodia pentru care suferința și problemele se vor risipi începând din 13...
Cancan
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura...
Fanatik.ro
Ticăie ceasul în Orientul Mijlociu, mai mult ca oricând! Cât de aproape suntem de marele război dintre SUA și...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Cristi Tănase a scuipat fanii, ca şi Baiaram, dar nu a fost suspendat! Istoricul deciziilor contradictorii...
Adevărul
Planurile UE pentru a depăși vetoul premierului Ungariei asupra aderării Ucrainei
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Face bani din gunoaiele altora. Cum reușește o tânără să câștige mii de dolari pe lună datorită unui hobby
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Îl dau afară! OUT de la Al-Nassr, după scandalul uriaș făcut de Cristiano Ronaldo
Pro FM
14 ani de la moartea lui Whitney Houston. Cu 30 de minute înainte să fie găsită fără viață vorbise la telefon...
Film Now
Ethan Hawke, dezvăluiri despre rivalitatea cu Billy Crudup: „Mi-aș dori să pot să mă întorc în timp și să...
Adevarul
Momentele în care omenirea a fost la un pas de al Treilea Război Mondial
Newsweek
Un avocat a găsit soluția. Ce trebuie să facă pensionarii pentru a primi indexarea pensiilor cu 600 de lei?
Digi FM
Mihai Leu ar fi împlinit 57 de ani. Soția sa, declarații sfâșietoare despre prima aniversare fără el: „Dorul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care sunt simptomele cancerului de col uterin şi cât de des se face testarea HPV: "Nu dă semne decât în forme...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Reacția dură a lui Sean Connery când i s-a propus rolul Hannibal Lecter din "Tăcerea mieilor". Morgan Freeman...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online