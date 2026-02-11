Ministerul Apărării anunță de unde provin resturile de dronă descoperite la Mamaia

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis, miercuri seară, explicații după ce, luni seară, fragmente de dronă au fost descoperite pe plaja din zona Hotelului Victoria, stațiunea Mamaia, județul Constanța. Autoritățile arată că există posibilitatea ca resturile să provină dintr-un exercițiu multinațional desfășurat săptămâna trecută în poligonul Capu Midia.

„Există posibilitatea ca resturi dintr-o astfel de țintă aeriană, care a fost doborâtă pe timpul tragerilor, să fie aduse de valuri la mal”, a precizat MApN, citat de News.ro.

Potrivit ministerului, „în seara de luni, 9 februarie, Ministerul Apărării Naționale a fost anunțat despre faptul că pe plaja din zona Hotelului Victoria [...] a fost semnalată, prin apel la Serviciul 112, existența unor fragmente de dronă. Echipe specializate ale instituțiilor din domeniul securității și apărării naționale au intervenit conform procedurii și au ridicat elementele de dronă. În acest caz, specialiștii MApN nu au fost solicitați să intervină, procedura fiind una obişnuită, aplicată și în alte situații similare”.

Cazul este cercetat sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

MApN explică că, în perioada 2-6 februarie, în cadrul exercițiului multinațional Dynamic Front, desfășurat în poligonul Capu Midia, au avut loc trageri de luptă asupra unor ținte aeriene de unică folosință de la suprafața apei, folosind sisteme MLRS din dotarea forțelor armate germane, franceze, italiene și americane. Toate țintele – de tip dronă, fără încărcătură – au fost doborâte deasupra mării.

De asemenea, „structurile franceze au executat lansări de rachete sol-aer Mistral asupra unor ținte aeriene de unică folosință tip SQ-20, iar militarii americani prezenți la exercițiu au lansat rachete sol-aer Stinger și Avenger asupra mai multor ținte aeriene de unică folosință tip Outlaw MQM170-G2”, se arată în comunicat.

Reprezentanții Gărzii de Coastă au confirmat că, luni seară, polițiștii de frontieră au fost sesizați cu privire la posibila existență a unor resturi aparținând unei drone aeriene. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că specialiștii trebuie să vadă „ce anume poate fi recuperat din fostul traseu al acestei drone”.

