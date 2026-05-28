Ministerul Apărării cumpără drone de 30,7 milioane de euro prin programul SAFE. Radu Miruță anunță când încep livrările

Ministerul Apărării Naționale a semnat un nou contract de înzestrare prin programul SAFE, care vizează achiziția de sisteme Mini UAS clasa I, drone destinate misiunilor de monitorizare și recunoaștere, a anunțat ministrul Radu Miruță.

„Ministerul Apărării Naționale tocmai a semnat cu Quantum Systems contractul de furnizare a produsului «Sistem Mini UAS clasa I», în condițiile aprobate de Parlament prin programul SAFE”, a transmis Radu Miruță, într-o postare joi pe Facebook.

Valoarea contractului este de 30,7 milioane de euro fără TVA și include livrarea a 34 de sisteme Mini UAS clasa I (vector) și 15 kituri Scorpion, care permit transformarea din configurație „aripă fixă” în „multicopter”.

„Toate cele 34 de sisteme vor fi livrate în anul 2027 și vor fi utilizate în misiuni de supraveghere”, a precizat ministrul interimar al Apărării.

El a mai subliniat că echipamentele vor completa dotările existente ale Armatei Române și fac parte dintr-un proiect de cooperare industrială în România.

Referindu-se la dificultățile administrative, Radu Miruță a afirmat că, „în ciuda tuturor încercărilor unor persoane de a bloca înzestrarea Armatei Române prin SAFE” și a găsit soluții „pentru a depăși obstacolele legale apărute în ultimele zile”.

Potrivit site-ului Quantum Systems, Vector AI, noua generație a sistemului sUAS Vector eVTOL, este dezvoltat pe baza experienței operaționale acumulate în mii de ore de misiuni desfășurate în operațiuni militare internaționale, inclusiv în Ucraina.

Sistemul este o dronă electrică cu decolare și aterizare verticală, silențioasă și cu autonomie medie, dotată cu aripă fixă, care transmite imagini în timp real, de înaltă rezoluție, pentru misiuni de recunoaștere la distanță medie.

Foto: Site-ul Quantum Systems

Arhitectura sa deschisă permite extinderea continuă a funcțiilor și capabilităților, mai spune sursa citată. Dotat cu putere de procesare la bord și inteligență artificială, sistemul oferă performanță stabilă în orice condiții, reducând totodată sarcina operatorului. În plus, asigură autonomie extinsă de zbor și supraveghere, peste nivelul platformelor UAS utilizate în prezent la nivel global.

Vector AI este un sistem 2-în-1 care folosește aceleași componente principale — fuselaj, controler de sol, legătură de date, senzori și AI — și poate fi configurat și ca multicopter, fără modificări ale hardware-ului, interfeței sau modului de operare.

Editor : Ana Petrescu