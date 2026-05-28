Live TV

Ministerul Apărării cumpără drone de 30,7 milioane de euro prin programul SAFE. Radu Miruță anunță când încep livrările

Data actualizării: Data publicării:
drone
Foto: Site-ul Quantum Systems

Ministerul Apărării Naționale a semnat un nou contract de înzestrare prin programul SAFE, care vizează achiziția de sisteme Mini UAS clasa I, drone destinate misiunilor de monitorizare și recunoaștere, a anunțat ministrul Radu Miruță.

„Ministerul Apărării Naționale tocmai a semnat cu Quantum Systems contractul de furnizare a produsului «Sistem Mini UAS clasa I», în condițiile aprobate de Parlament prin programul SAFE”, a transmis Radu Miruță, într-o postare joi pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Valoarea contractului este de 30,7 milioane de euro fără TVA și include livrarea a 34 de sisteme Mini UAS clasa I (vector) și 15 kituri Scorpion, care permit transformarea din configurație „aripă fixă” în „multicopter”.

„Toate cele 34 de sisteme vor fi livrate în anul 2027 și vor fi utilizate în misiuni de supraveghere”, a precizat ministrul interimar al Apărării.

El a mai subliniat că echipamentele vor completa dotările existente ale Armatei Române și fac parte dintr-un proiect de cooperare industrială în România.

Referindu-se la dificultățile administrative, Radu Miruță a afirmat că, „în ciuda tuturor încercărilor unor persoane de a bloca înzestrarea Armatei Române prin SAFE” și a găsit soluții „pentru a depăși obstacolele legale apărute în ultimele zile”.

Potrivit site-ului Quantum Systems, Vector AI, noua generație a sistemului sUAS Vector eVTOL, este dezvoltat pe baza experienței operaționale acumulate în mii de ore de misiuni desfășurate în operațiuni militare internaționale, inclusiv în Ucraina.

Sistemul este o dronă electrică cu decolare și aterizare verticală, silențioasă și cu autonomie medie, dotată cu aripă fixă, care transmite imagini în timp real, de înaltă rezoluție, pentru misiuni de recunoaștere la distanță medie.

drona
Foto: Site-ul Quantum Systems

Arhitectura sa deschisă permite extinderea continuă a funcțiilor și capabilităților, mai spune sursa citată. Dotat cu putere de procesare la bord și inteligență artificială, sistemul oferă performanță stabilă în orice condiții, reducând totodată sarcina operatorului. În plus, asigură autonomie extinsă de zbor și supraveghere, peste nivelul platformelor UAS utilizate în prezent la nivel global.

Vector AI este un sistem 2-în-1 care folosește aceleași componente principale — fuselaj, controler de sol, legătură de date, senzori și AI — și poate fi configurat și ca multicopter, fără modificări ale hardware-ului, interfeței sau modului de operare.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Alexander Lukashenko
1
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România...
Dmitri Medvedev
2
Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în...
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
3
Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și Bolojan. Ce variantă de...
lukasenko
4
Mesaj către Lukașenko de la comandantul dronelor ucrainene: „Nu vă puneți cu Ucraina. 500...
Nicusor Dan
5
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni
Digi Sport
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cale ferata
Sindicaliștii avertizează că sistemul feroviar se apropie de o criză fără precedent
cnair
Curtea de Apel suspendă un ordin dat de Radu Miruță: Proiectele de infrastructură nu vor mai fi transferate de la CNAIR la CNIR
radu miruta
Radu Miruţă dă asigurări că proiectele PNRR de la Apărare vor fi încheiate, dar spune că la Transporturi există semne de întrebare
Radu Miruță.
Radu Miruță anunță că lucrează pentru ca noua lege a salarizării să nu afecteze negativ militarii: „Așteptările sunt mari”
Sistemul antidrone Rostec
Moscova prezintă un nou sistem antiaerian împotriva atacurilor cu drone
Recomandările redacţiei
Polițiști în fața blocului unde au fost găsite persoanele decedate.
Noi date privind tripla crimă din Târgu Jiu. Femeia găsită moartă...
om cu umbrela in ploaie
Meteorologii au emis noi avertizări de ploi și vânt puternic. HARTA...
Ținte din Israel, Kuweit și Arabia Saudită, atacate de Iran.
Alertă în Kuweit, după noi atacuri ale SUA în Iran. Armata a...
emisii de gaze cu efect de seră risipite în atomosferă de o centrală de gaze naturale
România și alte cinci state UE cer înghețarea certificatelor gratuite...
Ultimele știri
Vameșii declanșează proteste la nivel național. Sindicatul avertizează că pot apărea întârzieri în punctele de frontieră
Deva: Un tânăr care amenința că se aruncă de pe un bloc dezafectat a căzut în timpul negocierilor și e în stare gravă la spital
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Soția mea vorbește cu ea...". Detaliul care a făcut lumină în viața personală a lui Ilie Bolojan
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
Ce lovitură pentru Dan Șucu! Autoritățile au aprobat proiectul uriaș de lângă stadionul Dinamo
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Steaua – Dinamo pe care Florin Prunea nu-l va uita niciodată! I s-a cerut să facă blat la pauză chiar în...
Adevărul
Cum ne transformă TikTok frica în voturi. De ce este România un caz aparte. Interviu cu Justin Poncet...
Playtech
Averea neaşteptată a lui Eugen Tomac. De ce este numit &quot;omul lui Băsescu&quot;, este dorit premier al...
Digi FM
Elevă de clasa a V-a, către ministrul Educației, atent mai mult pe telefon: „Voi ne interziceți telefoanele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a semnat! Anunțul așteptat de bucureșteni: 600.000 €
Pro FM
Theo Rose și Anghel Damian, drăgăstoși pe străzile din Cannes. Imaginile tandre cu cei doi au cucerit...
Film Now
Adam Sandler, criticat dur după apariția de la premiera filmului soției sale: „E lipsă de respect!” Imaginile...
Adevarul
Cum arătau verile austere din România anilor ’80. „Cumva, românii par să se adapteze. Nu știu cum. Nimeni nu...
Newsweek
5 vești rele la pensie. De ce pensionarii nu pot merge la tratament la mare? Pierd și o reducere de 1.400 lei
Digi FM
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa. El și Iulia Mîzgan sunt împreună de 14 ani, au doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Meta lansează abonamente cu plată pentru Instagram, Facebook și WhatsApp. Cât costă noile funcții premium
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Blonda care s-a iubit cu Sebastian Stan îl face tată pe proaspătul său soț, un actor celebru din Grey’s...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”