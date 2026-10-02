Ministerul Mediului a făcut schimbări în monitorizarea poluării și aplicația „Calitate Aer”. Ce e diferit de la 1 octombrie

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a finalizat modificările platformei calitateaer.ro și ale aplicației „Calitate Aer”, astfel încât indicii de calitate a aerului să fie calculați pe baza datelor din ultima oră. Schimbarea a fost aplicată din 1 octombrie 2026 și vizează inclusiv particulele în suspensie PM₁₀ și PM₂,₅.

Până acum, pentru aceste particule era folosită media concentrațiilor din ultimele 24 de ore. Noul sistem permite observarea mai rapidă a creșterilor recente ale nivelului de poluare.

Ministerul Mediului a explicat faptul că folosirea mediei pe 24 de ore putea estompa în indicele afișat creșterile de poluare produse într-un interval scurt.

Prin calcularea indicilor pe baza mediilor dintr-o singură oră, variațiile recente ale concentrațiilor de poluanți devin mai vizibile.

„Oamenii au nevoie să știe ce aer respiră atunci când ies din casă, merg cu copiii în parc sau fac sport în aer liber. Am anunțat schimbarea modului în care prezentăm aceste informații, iar astăzi aceste instrumente sunt funcționale: datele din ultima oră stau la baza indicilor afișați, inclusiv pentru particulele în suspensie”, a declarat Diana Buzoianu, ministra Mediului, potrivit unui comunicat de presă al instituției.

„În acest fel, creșterile de poluare înregistrate de stațiile de monitorizare devin mai repede vizibile pentru public. Transparența înseamnă informații relevante, accesibile și utile pentru activitatea de zi cu zi”, a adăugat ea.

Indicii de calitate a aerului sunt prezentați pe o scară de la 1 la 6 și sunt însoțiți de un cod de culori, pentru ca informațiile să fie mai ușor de înțeles.

Pentru fiecare stație de monitorizare, indicele general este stabilit în funcție de poluantul care are cel mai ridicat indice dintre cei monitorizați. Astfel, este reflectată situația cea mai nefavorabilă înregistrată la stația respectivă.

Aplicația „Calitate Aer”, disponibilă pe telefoanele Android și iPhone

Aplicația mobilă „Calitate Aer” este gratuită și poate fi descărcată din Google Play și App Store. Aceasta oferă acces la datele oficiale furnizate de Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului.

Utilizatorii pot identifica stația de monitorizare din apropiere, pot alege o stație favorită și pot urmări indicii de calitate a aerului și evoluția concentrațiilor de poluanți.

Aplicația permite, de asemenea, primirea de notificări privind calitatea aerului la stația selectată și afișează recomandări în funcție de nivelul de poluare, pentru activitățile desfășurate în aer liber.

„Ne dorim ca verificarea calității aerului să devină un gest la fel de firesc precum consultarea prognozei meteo. Aplicația «Calitate Aer» îi ajută pe oameni să înțeleagă informațiile furnizate de stațiile de monitorizare și să țină cont de ele când își planifică activitățile”, a precizat Flavia Boghiu, secretar de stat în MMAP.

„Recomandările asociate nivelului de poluare sunt importante tocmai pentru că transformă datele tehnice în îndrumări practice. Îi încurajăm pe cetățeni să folosească aplicația, să își selecteze stația de interes și să activeze notificările”, a adăugat aceasta.

Datele sunt actualizate din oră în oră

Informațiile publicate pe platformă sunt actualizate din oră în oră și provin din măsurătorile stațiilor Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului.

Pentru ca datele să ajungă cât mai repede la public, valorile sunt afișate în timpul procesului de verificare. Acestea pot fi ulterior verificate, corectate sau certificate.

Editor : Ana Petrescu