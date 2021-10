Ministerul Muncii a identificat peste 100 de meserii noi care vor fi incluse în codul ocupațiilor. Turcan: Apar meserii ale viitorului

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pregăteşte actualizarea COR-ului (codul ocupaţiilor din România), fiind identificate aproximativ 100 de meserii noi din care 50 de ocupaţii vin să răspundă evoluţiilor din domeniul IT şi digitalizare, a anunţat, marţi, ministrul de resort, Raluca Turcan, în cadrul unei conferinţe de presă, potrivit Agerpres.

„Aceste cursuri de calificare pe care noi le oferim prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă trebuie adaptate noilor cerinţe de pe piaţa muncii. România se dezvoltă, intră într-o competiţie internaţională. Nu mai poţi să mergi doar cu dulgheri şi cu tâmplari cu toate că este o meserie foarte bine plătită în străinătate, dar apar meserii ale viitorului pe care, dacă noi nu le acceptăm şi nu le pregătim, o să ne prindă viitorul nepregătiţi. În ceea ce priveşte competenţele digitale ale tinerilor între 16 şi 24 de ani, România se află la 56% faţă de media europeană de 80%, iar la nivelul întregii populaţii, competenţele digitale sunt de 10% în timp ce la nivel european sunt de 33%. Asta înseamnă meserii noi, calificări noi, pe care noi începem să le pregătim prin actualizarea COR-ului (codul ocupaţiilor din România) unde deja am identificat aproximativ 100 de meserii noi, din care 50 de ocupaţii vin să răspundă evoluţiilor din domeniul IT şi digitalizare. De exemplu, analist de testare software, auditor de securitate cibernetică, investigaţii digitale, expert în securitate cibernetică - sunt meserii noi, iar pe altele, care nu se mai folosesc de cel puţin nouă ani de zile, le scoatem din codul ocupaţiilor pentru că nu are rost să focalizezi resurse pe lucruri care nu mai au legătură cu piaţa muncii”, a afirmat Raluca Turcan.

Totodată, ministrul Muncii a menţionat că se încearcă dezvoltarea unor programe de sprijin pentru copiii din comunităţi dezavantajate, „din nuclee de sărăcie acută”.

„Mi-am început mandatul de ministru al Muncii în România cu o radiografie pe asistenţa socială în România. Cei mai vulnerabili sunt: 65 plus, deci vârstnici, eventual cu dizabilităţi şi copiii din familii monoparentale sau din familii cu foarte mulţi copii. Acei copii intră în sistemul de educaţie. Întrebarea este: Resursele pe care le vedem pentru copii sau pentru sistemul de educaţie, în general, ajung şi la toţi acei copii? Răspunsul meu, ca ministrul al Muncii, este nu. Merg în teritoriu şi, de aceea, pe fonduri europene, pe partea de incluziune şi dezvoltare socială, pe partea de parteneriat în servicii sociale cu societatea civilă încercăm să dezvoltăm programe de sprijin pentru copiii din comunităţi dezavantajate, din nuclee de sărăcie acută. Şi Romania are nuclee de sărăcie acută”, a mai spus Raluca Turcan.

