Ministerul Muncii anunță ajutoare umanitare pentru vârstnici, copii și persoane cu dizabilități. Ce vor conține pachetele

Ministerul Muncii anunţă distribuirea gratuită a unor ajutoare umanitare din rezervele de stat pentru persoanele vulnerabile care beneficiază de servicii sociale. Pachetele vor conţine alimente de bază, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, dar şi produse necesare pentru igienă şi confortul zilnic, precum pături, saltele şi lenjerii de pat.

Potrivit unui comunicat de presă Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, măsura este prevăzută într-un protocol încheiat cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale. Ajutoarele sunt destinate persoanelor cu dizabilităţi, copiilor din sistemul de protecţie, persoanelor vârstnice şi celor fără adăpost.

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Lista alimentelor care vor fi distribuite include paste făinoase, mălai, zahăr, făină, orez, ulei rafinat de floarea-soarelui, gem de fructe şi caşcaval.

În categoria produselor nealimentare se regăsesc treninguri, tricouri, bocanci, cizme de cauciuc, pături, saltele, cearşafuri, perne, feţe de pernă şi batiste. De asemenea, vor fi oferite truse de igienă personală adaptate nevoilor copiilor, femeilor şi bărbaţilor.

Cum vor ajunge ajutoarele la beneficiari

Transportul produselor către cele opt regiuni prevăzute în protocol va fi asigurat de operatorii economici parteneri şi de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, prin unităţile sale teritoriale.

Ulterior, distribuirea către beneficiari va fi realizată prin intermediul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din judeţe şi din sectoarele municipiului Bucureşti.

Protocolul pune în aplicare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 806/2026, care reglementează scoaterea unor cantităţi de produse din rezervele de stat şi acordarea lor gratuită ca ajutoare umanitare interne. Scopul măsurii este acoperirea unor nevoi de bază ale persoanelor care beneficiază de servicii sociale.

Editor : Ana Petrescu