Ministerul Sănătății anunță măsuri împotriva caniculei: ambulanțe suplimentate și puncte de distribuire a apei

Canicula pune autoritățile în alertă. Ministerul Sănătății a activat planul de măsuri pentru protejarea populației, iar ANSVSA avertizează că animalele trebuie să aibă permanent acces la apă și umbră și nu trebuie lăsate în mașini sau folosite la muncă în orele de vârf.

Printre măsurile dispuse se numără suplimentarea echipajelor de ambulanță în zonele unde numărul solicitărilor este în creștere, verificarea condițiilor din spitale și a stocurilor de medicamente de urgență, în special a celor necesare tratării afecțiunilor provocate sau agravate de caniculă, precum și evaluarea resurselor de personal.

Totodată, Ministerul Sănătății solicită colaborarea cu autoritățile locale pentru amenajarea punctelor de distribuire a apei potabile și a spațiilor unde populația poate primi asistență în zilele cu temperaturi ridicate. De asemenea, vor fi intensificate controalele igienico-sanitare în unitățile cu profil alimentar și în taberele școlare.

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Autoritățile recomandă populației să consume suficiente lichide, să evite expunerea prelungită la soare, mai ales în orele de vârf, să reducă activitățile fizice intense desfășurate în aer liber și să acorde o atenție specială copiilor, vârstnicilor și persoanelor care suferă de boli cronice.

„Un gest simplu, precum consumul regulat de apă şi evitarea expunerii prelungite la căldură, poate preveni probleme grave de sănătate. Aveţi grijă de voi şi de cei din jur!”, a transmis Ministerul Sănătății, pe Facebook.

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Avertisment ANSVSA: Protejați animalele de caniculă

ANSVSA a transmis, luni, o serie de recomandări pentru crescătorii de animale, transportatori, autoritățile locale și proprietarii de animale de companie, în contextul temperaturilor extreme prognozate în următoarele zile. Autoritatea atrage atenția că respectarea măsurilor de protecție este obligatorie pentru prevenirea stresului termic și pentru asigurarea bunăstării animalelor.

Potrivit instituției, fermierii și deținătorii de animale trebuie să asigure adăposturi care să protejeze animalele de razele directe ale soarelui, apă potabilă și hrană suficiente, precum și verificarea permanentă a sistemelor de adăpare, furajare și ventilație. De asemenea, trebuie să existe echipamente de rezervă, precum generatoare de energie și sisteme de ventilație, iar animalele crescute în aer liber trebuie să aibă acces permanent la zone umbrite și la surse de apă.

ANSVSA reamintește că animalele folosite la tracțiune sau alte activități de povară nu trebuie utilizate între orele 12:00 și 18:00, dacă temperatura la umbră depășește 25 de grade Celsius.

În cazul în care apar modificări ale stării de sănătate sau ale comportamentului animalelor, proprietarii sunt obligați să contacteze de urgență medicul veterinar.

Autoritățile locale din zonele în care se desfășoară activități de transhumanță trebuie să monitorizeze efectivele de animale, să informeze crescătorii despre avertizările meteo, să asigure colectarea și neutralizarea deșeurilor de origine animală și să stabilească spații în care animalele să poată fi retrase în situații excepționale.

Recomandări pentru animalele de companie

ANSVSA atrage atenția că animalele de companie ținute în exterior trebuie să beneficieze permanent de apă proaspătă și de un adăpost care să le protejeze de soare.

Instituția avertizează că animalele nu trebuie lăsate niciodată în autoturisme închise, nici măcar pentru perioade scurte, deoarece temperatura din interior poate crește rapid și le poate pune viața în pericol.

De asemenea, animalele trebuie să aibă acces permanent la umbră și apă și să nu fie legate astfel încât să nu se poată deplasa către locurile răcoroase sau către sursele de apă. În cazul cailor și poneilor ținuți în aer liber, aceștia trebuie să beneficieze permanent de adăpost umbrit, apă potabilă și hrană suficientă.

Transportul animalelor, recomandat pe timpul nopții

Autoritatea recomandă ca transportul animalelor să fie efectuat pe timpul nopții sau în primele ore ale dimineții, pentru a evita perioadele cu temperaturi foarte ridicate.

Transportatorii trebuie să verifice înainte de plecare condițiile de microclimat din mijlocul de transport, să reducă densitatea de încărcare cu 10-20%, în funcție de specie și de caracteristicile animalelor, și să aibă planuri de intervenție în cazul întârzierii transportului.

În cazul transporturilor care durează mai mult de opt ore, sistemele de ventilație trebuie să mențină temperatura din compartimentul animalelor între 5 și 30 de grade Celsius, iar accesul la apă trebuie asigurat pe toată durata călătoriei.

ANSVSA subliniază că respectarea normelor privind bunăstarea animalelor reprezintă o obligație legală pentru toți deținătorii de animale.

Editor : Ana Petrescu