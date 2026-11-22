Peste 570.000 de doze noi de vaccin antigripal urmează să ajungă în farmaciile din România în perioada următoare, anunță Ministerul Sănătății. Un lot de 528.000 de doze de Vaxigrip a fost deja recepționat și va putea fi găsit în farmacii începând de luni, 23 noiembrie. Alte 50.000 de doze de vaccin Efluelda, destinat persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani, vor ajunge în țară în zilele următoare.

Potrivit Ministerului Sănătății, dozele de Vaxigrip au fost deja recepționate, iar procedura de facturare de la producător către distribuitori a început. Vaccinurile vor fi disponibile în farmacii de luni sau chiar din acest weekend, în funcție de ritmul livrărilor.

În ceea ce privește vaccinul Efluelda, un lot suplimentar de 50.000 de doze, destinat inițial altor țări, a fost expediat din Franța și urmează să ajungă în România marți. După recepție și verificarea calității, facturarea va începe miercuri, iar vaccinul va fi distribuit în farmacii săptămâna viitoare.

Situația este diferită în cazul vaccinului Influvac, ale cărui stocuri sunt aproape epuizate. În prezent, mai puțin de 10.000 de doze sunt disponibile în rețeaua de distribuție. Ministerul Sănătății și Agenția Națională a Medicamentului discută cu producătorul posibilitatea menținerii liniilor de fabricație pentru noi loturi, care să acopere necesarul din a doua parte a sezonului rece.

Potrivit datelor din Registrul Electronic Național de Vaccinări, până la 15 noiembrie, 956.092 de persoane din România se vaccinaseră împotriva gripei.

Aprovizionarea cu vaccinuri a fost afectată în acest sezon de probleme de producție la nivel internațional. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că dificultățile au provocat întârzieri în livrări și discontinuități în aprovizionarea farmaciilor.

Între timp, numărul infecțiilor respiratorii este în creștere. Datele raportate de autoritățile sanitare indică o creștere de aproape 10% față de săptămâna precedentă, iar în acest sezon a fost confirmat și al treilea deces asociat virusului gripal.

Editor : A.R.