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Ministerul Sănătății dă asigurări că nu există probleme cu vaccinarea copiilor: Stocurile sunt suficiente, noi doze sosesc din iulie

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Foto: Shutterstock
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Ministerul Sănătăţii a transmis, vineri, că Programul Naţional de Vaccinare se desfăşoară fără probleme, iar stocurile sunt suficiente pentru toate vaccinurile incluse în schema naţională de imunizare. Instituţia precizează că livrările continuă conform calendarului stabilit.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătății, în prezent există aproximativ 69.000 de doze de vaccin ROR (rujeolă–oreion–rubeolă), dintre care 49.000 se află deja în cabinetele medicilor vaccinatori, iar restul sunt disponibile în stocurile direcţiilor de sănătate publică.

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Instituția mai arată că, în situaţiile punctuale în care apar probleme, direcţiile de sănătate publică au fost solicitate să redistribuie dozele între judeţe, astfel încât procesul de vaccinare să nu fie afectat.

În perioada următoare sunt programate mai multe livrări de vaccinuri:

  • 16 iulie – 186.000 de doze de vaccin ROR;
  • ultima săptămână din iulie – 170.000 de doze de vaccin hexavalent;
  • sfârşitul lunii august – 170.000 de doze de vaccin BCG;
  • în lunile august şi septembrie – doze de vaccin tetravalent, vaccin dtPa şi vaccin pneumococic.

Ministerul Sănătăţii a mai precizat că monitorizează permanent stocurile şi distribuţia vaccinurilor, pentru ca fiecare copil să aibă acces, fără întreruperi, la vaccinurile din Programul Naţional de Vaccinare.

Editor : Ana Petrescu

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