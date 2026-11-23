Ministerul Sănătății extinde finanțarea programelor de Acțiuni Prioritare în șase spitale din țară și introduce noi proceduri medicale pentru pacienții cu afecțiuni grave. Proiectele de ordin care prevăd aceste măsuri au fost puse luni în transparență decizională, a anunțat ministrul Alexandru Rogobete.

Măsurile vizează prevenirea morții subite cardiace, îngrijirea pacienților aflați în stare critică și accesul la tratamente endoscopice moderne, potrivit postării pe pagina de Facebook a ministrului PSD.

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Defibrilatoare cardiace interne pentru pacienții cu risc de moarte subită

Prin programul de Acțiuni Prioritare pentru Prevenirea Morții Subite Cardiace (AP-PMSC), Ministerul Sănătății va finanța implantarea defibrilatoarelor cardiace interne la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.

Dispozitivele sunt destinate pacienților cu risc crescut de aritmii severe și pot contribui la prevenirea deceselor provocate de tulburările grave de ritm cardiac.

O altă măsură vizează programul de Acțiuni Prioritare pentru Anestezie și Terapie Intensivă (AP-ATI). Finanțarea medicamentelor și materialelor sanitare necesare îngrijirii pacienților critici va fi extinsă în cinci unități medicale:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați;

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov;

Spitalul Județean de Urgență Târgoviște;

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc;

Spitalul Municipal Turda.

Noi proceduri endoscopice pentru pacienții cu afecțiuni grave

Ministerul Sănătății introduce și noi proceduri minim invazive prin programul AP-ENDO. Acestea vor putea fi utilizate pentru tratarea pacienților cu cancere biliare avansate, a infecțiilor severe ale căilor biliare, a colecțiilor abdominale și complicațiilor pancreatice, precum și a unei game mai extinse de hemoragii digestive.

Totodată, programul va asigura finanțarea unor dispozitive medicale noi, printre care videocapsule endoscopice și echipamente necesare intervențiilor avansate.

Ministrul Sănătății a subliniat că extinderea programelor urmărește creșterea accesului pacienților la tratamente moderne și reducerea timpului de așteptare pentru intervențiile necesare.

„Pentru mine, fiecare program extins înseamnă un pacient care poate primi mai repede tratamentul necesar. O familie care are mai multă speranță. O șansă în plus la viață", a transmis Alexandru Rogobete.

Acesta a precizat că măsurile nu presupun eliminarea unor proceduri existente, ci completarea opțiunilor de tratament și extinderea accesului la servicii medicale.

„Nu eliminăm proceduri existente. Adăugăm soluții, extindem accesul și continuăm să dezvoltăm sistemul medical", a mai scris ministrul pe rețeaua de socializare.

Editor : A.P.