Ministru: Există o tendinţă a românilor de a se întoarce acasă. Nu-i interesează doar salariul

Semnal de alarmă tras de investitorii străini: au plecat atât de mulţi români să muncească în străinătate, încât nu mai sunt muncitori calificaţi pe care să îi angajeze în România. Unul din cinci români apţi de muncă munceşte şi locuieşte în alte state europene. Reprezentanţii Guvernului văd însă altă realitate: ar exista deja o tendinţă a românilor de a se întoarce acasă.

În urmă cu zece ani, aproximativ 7% din forţa de muncă a României îşi găsise deja un trai mai bun în afara ţării. Acum, procentul a ajuns la 20% dintre români, cea mai mare proporţie dintre statele membre UE. Cea mai mare comunitate de români este în Italia, însă oamenii de afaceri italieni din România spun că aici nu mai găsesc angajaţi.

Givanni Villabruna, preşedinte Confindustria: „Industria noastra, firmele și asociații noștri au nevoie de a mari producția. Au și comenzi. Din păcate, nu pot face fața producției pentru că lipseșe personalul. Nu numai asta, dar este și un semnal de alarmă pentru că unele firme pot avea probleme la continuarea activitații aici pentru că dacă îți pleacă personalul și dacă trebuie să-l înveți și să-l școlarizezi de fiecare dată, asta costă”.

Marco Giungi, ambasadorul Italiei la Bucureşti: „Mă adresez în special Guvernului român pentru a-i spune că avem o problemă!”

Însă, principala strategie a statului de a-i aduce acasă pe români este să le spună cât de mult s-au schimbat în bine lucrurile în ţară.

Natalia Intotero, ministrul pentru Românii de Pretutindeni: „În Italia avem aproximativ 1,168 milioane de români din totalul de 10 milioane de români care locuiesc în afara graniţelor. Într-adevăr există o tendinţă a românilor de a se întoarce acasă. Pe românii noştri de pretutindeni nu îi interesează doar câştigul material, salariul. Îi interesează în general serviciile. Ca România să ofere servicii de calitate. Şi este foarte important ca românii noştri plecaţi, unii dintre ei care au pierdut contactul cu realitatea din ţară să fie informaţi despre progresele din fiecare localitate. Cred că va trebui să ne axăm pe această parte a comunicării!”

„Salariul puţin, băiatul la facultate. Acum mulţumesc lui Dumnezeu că băiatul este în America şi studiază în America, iar eu muncesc aici. Am 12 ani de când sunt plecată. Dacă ar fi bine în România şi mâine m-aş întoarce. Eu dacă mă duc acum la un medic, eu trebuie să plătesc. Eu dacă aş fi fost tânără nu aş fi venit în România. Ce am realizat că am lucrat 24 din 24? Nu ştiam de duminică, nu ştiam de Paşte, de Crăciun...”, spune o femeie.

România ar avea nevoie de aproximativ 1 milion de angajaţi în plus, în acest moment, potrivit estimărilor făcute de patronate.