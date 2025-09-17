Live TV

Video Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3 kilograme de roșii. Sigur că deficitul crește”

Data actualizării: Data publicării:
florin barbu la o sedinta
Florin Barbu, ministrul Agriculturii. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, care în primăvară îl invoca nostalgic pe Nicolae Ceaușescu într-un discurs despre stuful din Deltă, îi îndeamnă acum pe români să mânânce brânză românească și roșii, nu avocado și mozarella, pentru că așa crește deficitul comercial. Explicația a venit la prezentarea programului PSD de relansare economică, unde ministrul părea că nu știe cât mai costă un kilogram de roșii.

Dacă vrem să mâncăm brânză franțuzească, dacă vrem să mâncăm avocado și nu vrem să mâncăm brânză și roșiile de la țăranii români, sigur că deficitul, balanța comercială va crește. Nu puteți să-mi spuneți că dumneavoastră mergeți într-un magazin de retail sau o piață din România și nu găsiți brânză de vacă sau de oaie românească”, a spus ministrul într-o conferință de presă.

Avocado este pe primul loc. Un fruct de avocado costă cât 3 kilograme de roșii din România”, a continuat el.

Domnule ministru, mă scuzați, cred că n-ați mai fost demult la piață și nu știți cât costă un kilogram de roșii”, a fost replica unui jurnalist.

Aceasta, în condițiile în care un avocado costă de fapt circa 5-7 lei, iar un kilogram de roșii depășește 6 lei.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cladire_lovita_drone
1
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
intrarea in sala CCR
2
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
adriana stoicescu
4
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Traian Băsescu
5
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa...
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
Digi Sport
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Fostul campion la șah Garry Kasparov
Un important oponent de-ai lui Putin îl acuză pe Nicușor Dan că...
coalitie dominic fritz
SURSE Coaliția a decis împărțirile politice: USR ia 4 posturi de...
US President Donald Trump and King Charles III at Windsor Castle in Windsor, Berkshire, on day one of the president's second state visit to the UK. Picture date: Wednesday September 17, 2025.
Ceremonii fastuoase pentru Donald Trump și Melania în Marea Britanie...
stalpi de transport energie electrica
Ungurii de la MVM s-au retras din tranzacția pentru preluarea E.On...
Ultimele știri
Procurorii cer arestarea lui Toto Dumitrescu, acuzat că a fugit de la locul unui accident rutier. Expertiza INML: a consumat cocaină
Economistul-şef al BNR spune că inflaţia ar trebui să scadă la 3,5%, până la finalul anului 2026. „Trebuie să avem răbdare”
Schimbare radicală de abordare la vârful UE: Kaja Kallas propune sancțiuni și tarife suplimentare pentru Israel
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
florin barbu face declaratii
Florin Barbu: Eliminarea plafonării prețurilor la alimente va duce la o inflaţie de aproape 15%, până în decembrie
florin barbu face declaratii
Agricultorii români care vor primi despăgubiri din fonduri UE. Ministru: Au fost alocați 11,5 milioane de euro
Potatoes Variety
Cartofii și roșiile au un strămoș comun, iar asta poate ajuta la revoluționarea agriculturii: tomate la suprafață, tuberculi în pământ
tanar in sera cu rosii
Vacanță la cules de roșii, în solariile liceelor agricole. Ce profit anual ajung să obțină școlile din vânzarea propriilor legume
combină agricolă recoltează orez
PSD cere o poziție unitară a României pentru apărarea fermierilor în negocierile privind viitorul buget UE
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e soția lui Robert Redford, cea care i-a stat alături până la final. În culisele mariajului cu femeia...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Fanatik.ro
Andrei Vlad a dat în judecată FCSB! Câți bani îi cere lui Gigi Becali. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”. Exclusiv
Adevărul
Va ajunge combinatul siderugic la fier vechi? Controversele privatizării și închiderii fostului colos...
Playtech
'La cât timp de la căsătorie am dreptul la pensie de urmaş?'. Avocaţii explică legea
Digi FM
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Digi Sport
Gigi Becali a devenit viral pe internet! A scos teancul de bani la un liceu din București
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Christopher Schwarzenegger, la bustul gol, în excursie cu familia. Fiul lui Arnold, pe iaht alături de o...
Adevarul
Viața după plafonare. Ce se va întâmpla cu prețul alimentelor de bază și cu inflația INTERVIU
Newsweek
Pensie cu 300 lei mai mică pentru o categorie de pensionari care trec la pensie limită vârstă. De ce
Digi FM
Titi Aur: „S-a gândit că îl salvează tata și avocații”. De ce ar fi fugit fiul lui Ilie Dumitrescu de la...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Andrea Bocelli, mărturisiri intime despre familie și carieră. Cum își menține artistul flacăra vie cu...