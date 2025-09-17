Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, care în primăvară îl invoca nostalgic pe Nicolae Ceaușescu într-un discurs despre stuful din Deltă, îi îndeamnă acum pe români să mânânce brânză românească și roșii, nu avocado și mozarella, pentru că așa crește deficitul comercial. Explicația a venit la prezentarea programului PSD de relansare economică, unde ministrul părea că nu știe cât mai costă un kilogram de roșii.

„Dacă vrem să mâncăm brânză franțuzească, dacă vrem să mâncăm avocado și nu vrem să mâncăm brânză și roșiile de la țăranii români, sigur că deficitul, balanța comercială va crește. Nu puteți să-mi spuneți că dumneavoastră mergeți într-un magazin de retail sau o piață din România și nu găsiți brânză de vacă sau de oaie românească”, a spus ministrul într-o conferință de presă.

„Avocado este pe primul loc. Un fruct de avocado costă cât 3 kilograme de roșii din România”, a continuat el.

„Domnule ministru, mă scuzați, cred că n-ați mai fost demult la piață și nu știți cât costă un kilogram de roșii”, a fost replica unui jurnalist.

Aceasta, în condițiile în care un avocado costă de fapt circa 5-7 lei, iar un kilogram de roșii depășește 6 lei.

Editor : M.B.