Ministrul Apărării, de ziua Armatei: Continuăm investițiile în tehnică de luptă, infrastructură și instruire a militarilor

Ministrul Apărării a vorbit de Ziua Armatei Române despre „cel mai amplu program de modernizare de istoria armatei în tehnică de luptă, infrastructură și programe de insturire” realizat de instituția pe care o conduce. De asemenea, Ionuț Moșteanu susține că se lucrează și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, de viață și de instruire a militarilor.

„Ministerul Apărării Naţionale continuă şi în acest an cel mai amplu program de modernizare din istoria armatei prin investiţii majore în tehnică de luptă, infrastructură şi programe integrate de instruire. Însă cea mai importantă investiţie rămâne cea în oameni, militarii care prin profesionalism, echilibru dau forţă şi credibilitate instituţiei armatei. Totodată acţionăm pentru îmbunătăţirea condiţiile de muncă, de viaţă şi de echipare ale personalului militar astfel încât să-şi poată îndeplini misiunea la cele mai înalte standarde", a declarat Ionuț Moșteanu, la ceremonia militară și religioase organizată de Ziua Armatei.

Ionuț Moșteanu a mulțumit militarilor pentru profesionalismul cu care aceștia își îndeplinesc misiuni și exemplul pe care îl oferă în societate.

„Prin datoria şi curajul dumneavoastră apăraţi pacea şi siguranţa României. Sunteţi continuatorii unei tradiţii care a modelat istoria şi reprezentaţi garanţia unui viitor sigur pentru ţara noastră. Vă mulţumesc pentru modul profesionist în care vă îndepliniţi misiunile şi pentru exemplul pe care-l oferiţi întregii societăţi", a punctat acesta.

De asemenea, ministrul Apărării a subliniat semnificația datei de 25 octombrie, amintind că în anul 1944 Armata Română a încheiat eliberarea teritoriului naționa de sub ocupația hortisto-fascistă.

„În 1944, pe 25 octombrie, la Carei, Armata Română a încheiat eliberarea teritoriului naţional de sub ocupaţia hortisto-fascistă. A fost un moment care a reafirmat hotărârea de neclintit a poporului român de a-şi apăra teritoriul şi independenţa. Astăzi, la peste opt decenii de la acele evenimente ne plecăm cu respect în faţa eroilor de ieri şi de azi, celor care au pus datoria faţă de patrie mai presus de viaţă. Aducem recunoştinţă militarilor care au luptat pe fronturile celui De-al Doilea Război Mondial şi celor care în prezent îndeplinesc misiuni de luptă în aer, pe apă, pe uscat apărând integritatea României şi siguranţa cetăţenilor”, a susținut ministrul Apărării.

De asemenea, acesta a făcut referire și la războiul din Ucraina, subliniind că România „rămâne un aliat de încredere şi un factor de stabilitate pe flancul estic".

