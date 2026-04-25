Radu Miruță a declarat, sâmbătă la Digi24, că drona care a pătruns în spațiul aerian național, aproape de municipiul Galați, a zburat la o altitudine foarte mică, într-o zonă unde monitorizarea este mai dificilă. Ministrul Apărării a precizat că, în acest context, Alianța Nord-Atlantică a fost informată potrivit procedurilor. Oficialul a explicat că Armata Română are capacitatea de a supraveghea spațiul aerian, însă există limitări în cazul obiectelor mici, care zboară la joasă înălțime.

„Este o zonă unde drona zburat la o atitudine foarte joasă. Armata Română are capacitatea de a monitoriza întreg spațiul aerian românesc, însă la o altitudine mai mare. Pentru altitudini foarte joase, pentru obiecte de dimensiuni mici, cu suprafața absorbantă foarte mare, așa cum sunt unele drone, există și pentru aceste situații capacitatea Armatei Române, însă există o capacitate limitată. Adică putem dezvolta soluții mobile pentru a acoperi aceste zone, însă cu capacitățile pe care le avem, la indicațiile specialiștilor din Ministerul Apărării, aceste capabilități limitate sunt prioritizate în zonele în care este considerat un risc mai mare”, a declarat Miruță.

Ministrul Apărării a precizat că, până în prezent, nu au existat indicii privind un risc crescut în zona în care s-a produs incidentul.

„În ultimii ani, de când a început agresiunea Rusiei în Ucraina, nu a existat în zona în care s-a întâmplat acest incident azi-noapte un indiciu care ar fi sugerat că trebuie mutate capabilități acolo dintr-o altă parte”, a spus ministrul Apărării.

Reanalizarea dispozitivului de apărare

Potrivit ministrului USR, Statul Major al Apărării analizează o posibilă repoziționare a sistemelor din zona graniței cu Ucraina.

„Având în vedere intervenția de azi-noapte și situația de azi-noapte, Statul Major al Apărării ia în calcul o rearanjare a capacităților pe care noi le avem în zonă, de-a lungul graniței cu Ucraina, pentru a apărea și această zonă. Ce trebuie să fie înțeles este că sunt niște capacități limitate. În fiecare lună, militarii Armatei Române dezvoltă soluții noi, fie prin achiziții, fie prin rearanjare a unor capacități și reintegrarea lor într-o altă metodă, astfel încât riscuri care acum există peste o lună de zile să fie adresate și să fie mai puține”, a adăugat ministrul USR.

El a subliniat că, dacă sistemele comandate prin programul SAFE ar fi fost deja în dotare, incidentul ar fi putut fi evitat.

„Dacă astăzi, ceea ce am comandat prin SAFE pentru apărarea antiaeriană și antidronă ar fi existat în stocurile Armatei Române, cel mai probabil incidentul de azi-noapte nu ar fi putut să aibă loc. În momentul de față nu este risc. Ne ocupăm ca drona să fie dusă într-un loc sigur pentru a putea fi detonată. Sigur, atâta timp cât tehnic sunt niște limitări, în funcție de cât de mult respectă tratatul internațional și regulile diplomatice Federația Rusă, riscurile astea sunt într-o dinamică, la fel ca într-o țară aflată la vecinătatea unui conflict militar”, a subliniat el.

De ce nu a fost doborâtă drona

Întrebat de ce drona nu a fost interceptată, Miruță a explicat că obiectul nu a fost detectat de radarele care acoperă altitudini mai mari.

„Avem radare care pot acoperi aceste altitudini joase, avem sisteme de apărare antieriană, cum sunt Sky Rangers, care sunt comandate sau sunt pregătite spre a fi comandate prin SAFE, care adresează fix acest gen de intervenție cu o dronă de dimensiune mică care zboară la o altitudine joasă. Zona Galați, venind dinspre Reni, este o altitudine joasă, cam cu 65 metri mai jos decât municipiul Galați, acolo unde la intrare a venit această dronă. Este o limitare de a acoperi cu radar absolut toate zonele cu atitudine foarte mică din România. Și nu e doar în România, limitarea asta este în absolut toată, în toată lumea”, a precizat ministrul Apărării.

„A fost efectuat misiune de poliție aeriană de militarii Armatei Marii Britanii care desfășoară misiuni. Poliția de aeriană întâlnită în România. Au fost două avioane Eurofighter pilotate de piloții britanici. Nu au văzut pe radar, nici aeronavele Eurofigther, nici pe radarele armatei militare care gestionează spațiul aerian românesc, pentru că radarele militare acoperă spațiul aerian la o atitudine mai mare, de peste 300 m. Drona aceasta a zburat la o atitudine mai mică. Ea ar fi putut fi interceptată și văzută de niște radare care ar fi fost dispuse local pentru specificul acesta de relief care nu au existat acolo, pentru că ele există într-o altă parte a țării, unde este considerată o prioritate mai mare”, a declarat Miruță.

Analiză în curs și informarea NATO

Ministrul a spus că fragmentele dronei sunt analizate pentru a se stabili dacă aceasta a fost deviată sau trimisă intenționat spre România.

„Au fost ridicate toate fragmentele de la fața locului și se face o analiză pentru că pentru a face o astfel de declarație nu-mi permit să fac doar pe baza unor indicii. Colegii de la Serviciul Român de Informații, colegii de la Ministerul Apărării, de la DSU fac o astfel de analiză în momentul în care noi vorbim și aștept să vedem cum apare raportul final și cu privire la acest lucru”, a spus ministrul Apărării.

Întrebat dacă Alianța Nord-Atlantică a fost informată, Miruță a răspuns: „Da, a fost informată.”

„Sunt proceduri clasice, oficiale prin care astfel de lucruri se raportează la toate nivelurile”, a adăugat ministrul USR.

În privința sprijinului suplimentar din partea aliaților, oficialul a subliniat că discuțiile sunt permanente.

„Este o permanentă discuție pe acest subiect. Au existat discuții pe acest subiect și în marja Conferinței de Securitate de la Munchen pe care am avut-o cu secretarul general al NATO Mark Rutte. Există un plan care este anunțat și pus în discuție din partea Statului Major, la nivel tehnic, cu SACEUR, Comandantul Forțelor Aliate NATO de pe teritoriul UE (Comandantul Suprem Aliat Europa -n.r.)). Există aceste discuții în permanență și tocmai vă spuneam că de la lună la lună, riscuri care în trecut nu erau adresate, acum sunt adresate. Nu sunt toate”, a conchis el.

