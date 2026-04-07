Ministrul Apărării: România nu riscă penurie de carburanți, stocurile Armatei sunt protejate

pompa carburant in benzinarie
Foto: Profimedia Images
Din articol
Producția internă reduce impactul crizei Stocurile și rezerva de stat, protejate Protejarea stocurilor Armatei Situația actuală a alimentării cu combustibil

Ministrul Apărării Radu Miruță a declarat, marți la Digi24, că orice penurie energetică poate deveni o problemă de securitate națională. „Momentan nu suntem acolo. România nu se alimentează suplimentar față de ce produce intern. Prețurile au crescut mai puțin decât în alte țări. Problema se propagă și în țările care nu se alimentau direct din Iran”, a explicat el.

„Momentan nu suntem acolo. România nu se alimentează suplimentar față de ceea ce produce în țară din Iran. De asta și prețurile la combustibil au crescut mai puțin în România decât în alte țări, însă e un lucru foarte clar. E un principiu al vaselor comunicante. Prin acea strâmtoare treceau 25% din volumele de petrol ale lumii. Nu veneau în România, veneau în alte părți care acum cer, care acum solicită. Deci evident că se propagă problema asta și în țările care nu se alimentau direct din Iran”, a declarat Radu Miruță, marți seară la Digi24.

Citește și: Nicușor Dan, după consultările cu Bolojan și miniștrii la Cotroceni: „România nu se confruntă cu dificultăți de aprovizionare”

Producția internă reduce impactul crizei

Miruță a spus că avantajul României este că „40-50% din motorină o produce, o rafinează pe teritoriul național. Avem rafinării, avem producție semnificativă și atunci impactul acestei probleme din Iran se diluează atunci când ajunge în România”.

„Dar da, în funcție de cât de mult va dura, va ajunge valul acesta și în România. Să sperăm că sursa va fi rezolvată înainte ca destinația valului să ajungă și în România”, a mai precizat ministrul Apărării.

Stocurile și rezerva de stat, protejate

Ministrul Apărării a subliniat că există stocuri operaționale pentru benzină, motorină și alte hidrocarburi, precum și rezerva de stat. „Pentru rezerva de stat e situație specială pentru că acolo noi avem carburanți pe care îi păstrăm pentru situații urâte, adică să folosească Armata”, a precizat Miruță.

Întrebat dacă stocurile Armatei pot fi folosite în caz de penurie, Miruță a afirmat: „Sunt puse în sertare separate”.

„Decizia se ia în funcție de momentul în care se ajunge la această lipsă. Din ceea ce am înțeles de la domnul ministru al Energiei, doar în aceste depozite România are cantități pentru vreo 100 de zile. Acumulate, dar este o informație pe care trebuie să o confirme. Asta s-a spus la o ședință cu vicepremierii. Evident că suntem interesați la Guvern ce se întâmplă cu această criză”, a subliniat el.

Citește și: Guvernul a adoptat OUG privind reducerea temporară a accizei la motorină cu 30 de bani/litru. Când va intra în vigoare

Protejarea stocurilor Armatei

Miruță a adăugat: „Există niște decizii foarte clare. Armata are stocurile puse deoparte. Imaginați-vă că n-ar avea niciun sens să se fi investit în autovehicule militare care la un moment dat să rămână fără combustibil.”

El a subliniat că „oricum de urâtă ar fi penuria, pe lege, la Armată nu e voie să se atingă decât printr-o decizie specifică pentru o astfel de situație”.

„Evident că statul român, în funcție de situație, poate redecide absolut orice. Dar nu e sens să ajungi la stocurile Armatei și oricum, până s-ar ajunge acolo, ar fi alte probleme de rezolvat înainte”, a completat Miruță.

Citește și: Ministrul Economiei: Criza combustibilului va lovi în lanț economia. Raționalizarea, doar ultimă soluție

Situația actuală a alimentării cu combustibil

Radu Miruță a declarat că „nu există în momentul de față o spaimă că România ar avea probleme cu alimentarea în aceste clipe cu combustibil”.

„ Aceste lucruri se văd, că nu vin wireless. (...) Întrebările pe care noi le-am pus sunt dacă se previzionează o astfel de problemă și pe termen mediu nu se previzionează o astfel de problemă. Suntem în situația în care au început să crească prețurile în România mai puțin decât în alte țări. Guvernul a venit cu o măsură să plătească o parte din diferența asta de creștere de preț. Sperăm să se rezolve rădăcina problemei mai repede”, a conchis ministrul Apărării.

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
2
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Alocații și indemnizații în aprilie. Foto Getty Images
4
Alocațiile și indemnizațiile sociale se plătesc mai devreme în aprilie. Când intră banii...
Donald Trump
5
Cum au răspuns SUA și Iran la propunerea unui armistiţiu de 45 de zile. Trump: Iranul ar...
Unde va fi înmormântat Mircea Lucescu. Fostul selecționer și-a ales singur locul de veci
Digi Sport
Unde va fi înmormântat Mircea Lucescu. Fostul selecționer și-a ales singur locul de veci
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ID331672_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Radu Miruță respinge scenariile unui atac din Iran asupra României: Scutul de la Deveselu „este o capacitate fantastică de apărare”
Radu Miruță.
Ce se va întâmpla în cazul în care SUA ar cere mai mult ajutor din partea României în războiul cu Iranul. Radu Miruță: „Depinde”
U.S and Israel war on Iran - 06 Apr 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 39. Premierul pakistanez îi cere lui Trump să prelungească termenul limită pentru Iran cu 2 săptămâni
JD Vance Attends Viktor Orban's Rally In Budapest
„Urmați exemplul Ungariei” în materie de politică energetică, îi îndeamnă administrația Trump pe europeni, prin vocea lui JD Vance
sonals trump cu iepurele
Democrații cer demiterea lui Trump după amenințările la adresa Iranului: „Acest maniac trebuie înlăturat din funcție”
Recomandările redacţiei
President Donald Trump speaks and gestures during a press conference
Donald Trump, amenințare la adresa Iranului: „O întreagă civilizație...
Hagi Gheorghefootballpsggalatasaray!Im333042
Hagi, la moartea lui Lucescu: „A fost mai mult decât un antrenor, a...
Mircea Lucescu. Foto: Getty Images
Nicușor Dan: „Mircea Lucescu a fost un adevărat ambasador al României...
Mircea Lucescu
Reacții după moartea lui Mircea Lucescu: „Numele lui va rămâne un...
Ultimele știri
„Un geniu neconvenţional”, „o legendă”: Omagii în presa internațională după moartea lui Mircea Lucescu
Bolojan, după moartea lui Mircea Lucescu: „Antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc”
Anunțul FRF despre numirea unui nou selecţioner pentru echipa națională, după decesul lui Mircea Lucescu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată "cea mai frumoasă fată din lume" la 25 de ani. Thylane Blondeau a cucerit toată planeta cu chipul...
Cancan
Ce avere avea Mircea Lucescu, de fapt. A strâns o sumă uriașă din fotbal
Fanatik.ro
Cine a fost Mircea Lucescu. Povestea completă a carierei sale
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Drama uriașă pe care a trăit-o Mircea Lucescu la ultima sa aniversare. Legendarul antrenor a primit o veste...
Adevărul
Armata SUA lovește „bijuteria coroanei” energetice a Iranului cu câteva ore înainte de expirarea...
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Mircea Lucescu a murit. Povestea omului care a plecat desculț din Apărătorii Patriei și a cucerit lumea
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lacrimi în direct! Reacția lui Ilie Dumitrescu, după ce Mircea Lucescu a murit la 80 de ani
Pro FM
Loredana Groza, picioare tonifiate și talie de invidiat în costum de baie. Apariția din Maldive a stârnit un...
Film Now
Jennifer Aniston "se topește" în brațele iubitului ei: "E recunoscătoare că își poate împărtăși viața cu el"
Adevarul
Apeluri la invocarea Amendamentului 25 al Constituției SUA după ultimele declarații controversate ale lui...
Newsweek
Casa de pensii, mesaj pentru 2.600.000 pensionari. „V-am transferat toți banii”. Când ajung pe card?
Digi FM
Adriana Bahmuțeanu dezvăluie motivul pentru care nu a avut acces la averea lui Silviu Prigoană, după divorț...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Cum arată Jackie Chan în 2026, la 72 de ani. Are peste 100 de filme la activ
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...