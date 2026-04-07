Ministrul Apărării Radu Miruță a declarat, marți la Digi24, că orice penurie energetică poate deveni o problemă de securitate națională. „Momentan nu suntem acolo. România nu se alimentează suplimentar față de ce produce intern. Prețurile au crescut mai puțin decât în alte țări. Problema se propagă și în țările care nu se alimentau direct din Iran”, a explicat el.

„Momentan nu suntem acolo. România nu se alimentează suplimentar față de ceea ce produce în țară din Iran. De asta și prețurile la combustibil au crescut mai puțin în România decât în alte țări, însă e un lucru foarte clar. E un principiu al vaselor comunicante. Prin acea strâmtoare treceau 25% din volumele de petrol ale lumii. Nu veneau în România, veneau în alte părți care acum cer, care acum solicită. Deci evident că se propagă problema asta și în țările care nu se alimentau direct din Iran”, a declarat Radu Miruță, marți seară la Digi24.

Producția internă reduce impactul crizei

Miruță a spus că avantajul României este că „40-50% din motorină o produce, o rafinează pe teritoriul național. Avem rafinării, avem producție semnificativă și atunci impactul acestei probleme din Iran se diluează atunci când ajunge în România”.

„Dar da, în funcție de cât de mult va dura, va ajunge valul acesta și în România. Să sperăm că sursa va fi rezolvată înainte ca destinația valului să ajungă și în România”, a mai precizat ministrul Apărării.

Stocurile și rezerva de stat, protejate

Ministrul Apărării a subliniat că există stocuri operaționale pentru benzină, motorină și alte hidrocarburi, precum și rezerva de stat. „Pentru rezerva de stat e situație specială pentru că acolo noi avem carburanți pe care îi păstrăm pentru situații urâte, adică să folosească Armata”, a precizat Miruță.

Întrebat dacă stocurile Armatei pot fi folosite în caz de penurie, Miruță a afirmat: „Sunt puse în sertare separate”.

„Decizia se ia în funcție de momentul în care se ajunge la această lipsă. Din ceea ce am înțeles de la domnul ministru al Energiei, doar în aceste depozite România are cantități pentru vreo 100 de zile. Acumulate, dar este o informație pe care trebuie să o confirme. Asta s-a spus la o ședință cu vicepremierii. Evident că suntem interesați la Guvern ce se întâmplă cu această criză”, a subliniat el.

Protejarea stocurilor Armatei

Miruță a adăugat: „Există niște decizii foarte clare. Armata are stocurile puse deoparte. Imaginați-vă că n-ar avea niciun sens să se fi investit în autovehicule militare care la un moment dat să rămână fără combustibil.”

El a subliniat că „oricum de urâtă ar fi penuria, pe lege, la Armată nu e voie să se atingă decât printr-o decizie specifică pentru o astfel de situație”.

„Evident că statul român, în funcție de situație, poate redecide absolut orice. Dar nu e sens să ajungi la stocurile Armatei și oricum, până s-ar ajunge acolo, ar fi alte probleme de rezolvat înainte”, a completat Miruță.

Situația actuală a alimentării cu combustibil

Radu Miruță a declarat că „nu există în momentul de față o spaimă că România ar avea probleme cu alimentarea în aceste clipe cu combustibil”.

„ Aceste lucruri se văd, că nu vin wireless. (...) Întrebările pe care noi le-am pus sunt dacă se previzionează o astfel de problemă și pe termen mediu nu se previzionează o astfel de problemă. Suntem în situația în care au început să crească prețurile în România mai puțin decât în alte țări. Guvernul a venit cu o măsură să plătească o parte din diferența asta de creștere de preț. Sperăm să se rezolve rădăcina problemei mai repede”, a conchis ministrul Apărării.

