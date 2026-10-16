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Ministrul Educației cere măsuri pentru protejarea profesorilor, după agresiunea de la o școală din Timișoara

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Mihai Dimian
Mihai Dimian. Foto: Facebook/ Mihai Dimian
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Din articol
„Nicio nemulțumire nu justifică intimidarea sau violența” Cum s-a produs agresiunea

Ministrul interimar al Educației și Cercetării Mihai Dimian a condamnat ferm agresarea unui profesor de educație fizică de la o școală gimnazială din Timișoara și salută intervenția autorităților judiciare, după ce tatăl și fratele unui elev au fost arestați preventiv. „Autoritatea profesorului și siguranța în școală trebuie apărate prin măsuri concrete”, afirmă ministrul, care cere sprijin instituțional și protecție pentru cadrele didactice amenințate sau agresate.

Într-o postare pe Facebook, Mihai Dimian susține creșterea disciplinei și a exigenței la ore, subliniind că profesorii trebuie să poată aplica regulile școlare fără presiuni sau amenințări.

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„Condamn ferm agresiunea asupra profesorului de educație fizică și sport de la Școala Gimnazială nr. 15 din Timișoara. Salut intervenția promptă a autorităților judiciare”, a transmis ministrul.

Potrivit acestuia, instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui bărbat de 39 de ani și pentru 20 de zile a unui minor de 16 ani, cercetați în acest dosar. Vinovăția și eventualele pedepse urmează să fie stabilite de instanță.

Ministrul afirmă că Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Județean și conducerea școlii vor sprijini cadrul didactic și vor coopera cu organele judiciare pentru clarificarea faptelor. De asemenea, el consideră necesară acordarea de sprijin psihologic persoanelor afectate de incident.

„Nicio nemulțumire nu justifică intimidarea sau violența”

Mihai Dimian susține că părinții au dreptul să reclame eventualele probleme, însă nemulțumirile nu pot justifica agresiunile asupra profesorilor.

„Orice părinte are dreptul să formuleze o sesizare și să primească un răspuns motivat. Orice acuzație privind conduita unui profesor trebuie verificată obiectiv. Nicio nemulțumire nu justifică însă intimidarea sau violența la adresa profesorului”, a afirmat ministrul.

Acesta a pledat și pentru măsuri suplimentare de protecție a cadrelor didactice, inclusiv protecție penală specială pentru profesorii amenințați sau agresați în exercitarea atribuțiilor, asistență juridică și sprijin psihologic acordate prompt.

„Profesorii trebuie să știe că au sprijinul instituțiilor atunci când sunt amenințați sau agresați în exercitarea profesiei”, a mai transmis Mihai Dimian.

Ministrul a încheiat mesajul cu un apel la consolidarea autorității cadrelor didactice: „Profesorul trebuie să apere regulile școlii, iar statul trebuie să apere profesorul!”

Cum s-a produs agresiunea

Un profesor de educație fizică și sport de la Școala Gimnazială nr. 15 din Timișoara a fost agresat fizic de un elev de clasa a V-a și de membri ai familiei acestuia.

Potrivit informațiilor transmise de directorul unității de învățământ, conflictul ar fi pornit de la o observație adresată elevului în timpul orei de sport. Băiatul a plecat acasă, apoi s-a întors la școală împreună cu părinții și cu fratele mai mare, iar situația a degenerat în agresiune fizică asupra profesorului.

Conducerea școlii a solicitat intervenția Poliției, iar ulterior tatăl și fratele elevului au fost arestați preventiv.

Editor : Ana Petrescu

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