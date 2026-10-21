Sorin Costreie a declarat, miercuri seară la Digi24, că va propune înăsprirea legislației pentru agresiunile comise asupra profesorilor și dublarea pedepselor pentru astfel de fapte, după atacul cu cuțitul de la o școală din Bistrița, în urma căruia o profesoară și un elev au fost răniți. Ministrul Educației a adăugat că prevenția trebuie să devină o prioritate și că autoritățile analizează inclusiv posibilitatea verificării ghiozdanelor la intrarea în școli și instalarea unor detectoare de metale.

Invitat la Digi24, Sorin Costreie a declarat că atacul trebuie analizat pornind de la succesiunea faptelor și a susținut că elevul ar fi urmărit în mod deliberat un alt copil.

„Eu cred că trebuie să prezentăm firul faptelor. Vorbim de un copil de clasa a VII-a care a atacat cu premeditare pe o doamnă profesoară care preda matematică la clasa a VI-a și un copil. Însă ținta era «indianul», un copil din clasa a VI-a, rom, și care el era ținta finală. Vă dați seama că dacă i-a înjunghiat pe cei care s-au interpus, cred că ținta era acest băiat. Cazul e cutremurător”, a spus ministrul.

Costreie a precizat că a discutat cu directorul școlii, cu inspectorul școlar și cu primarul, pentru a afla informații despre victime.

„Am sunat, am vorbit cu doamna director, inspectorul și primarul. În primul rând, m-au asigurat că doamna profesoară e ok și copilul e ok”, a afirmat acesta.

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Ministrul a spus că autoritățile trebuie să ia măsuri pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente și a amintit că violența și consumul de droguri sunt probleme care nu mai pot fi considerate îndepărtate de realitatea din România.

„Ce facem în astfel de situații? Astfel de lucruri în alte părți ale lumii sunt la ordinea zilei. Dar la fel spuneam și de droguri, că la noi nu o să ajungă așa ceva și iată că au ajuns. Am discutat azi dimineață foarte scurt și cu domnul premier. Ce am vrea să facem? Pentru protecția profesorilor, a copiilor, a personalului din școală să întărim legea”, a declarat Sorin Costreie la Digi24.

El a explicat că modelul avut în vedere este cel al măsurilor de protecție pentru personalul medical.

„Acest lucru s-a făcut pentru personalul medical. La fel vrem să procedăm și pentru personalul didactic. Concret, pedeapsa pentru faptă să fie dublată. Dublăm cu o campanie de mediatizare și să spunem că nu trebuie să se ajungă la așa ceva. E context agravant, cred că se numește în lege”, a afirmat ministrul.

Potrivit acestuia, schimbările legislative ar trebui adoptate cât mai repede, cu sprijinul tuturor partidelor.

„Aici, în acest caz particular, e vorba de un copil, dar am avut cazuri de copii peste 14 ani și de profesori bătuți. Noi vrem cât de repede să fie făcută schimbarea în lege și sperăm să avem susținerea tuturor partidelor și să avem un climat mai sigur. Vrem să întărim statutul profesorului și elevului și să prindem și astfel de lucruri acolo”, a mai spus Costreie.

Controale în ghiozdane și detectoare de metale, printre măsurile analizate

Ministrul Educației a subliniat că modificarea legislației trebuie însoțită de măsuri de prevenție și de o schimbare a modului în care este abordată educația.

„Ce cred că trebuie cu adevărat făcut este să se meargă pe partea de prevenție. Ca să nu se mai ajungă aici, noi trebuie să schimbăm modul și ținta finală a educației”, a declarat acesta.

Întrebat ce măsuri concrete ar putea fi introduse și cum ar urma să fie organizată campania de informare, Costreie a menționat pericolele asociate armelor albe și rolul rețelelor sociale.

„Și cu rețelele și cu armele albe și cu pericolele care decurg din lucrul acesta”, a spus ministrul.

Printre variantele analizate se numără verificarea ghiozdanelor elevilor la intrarea în școală și instalarea unor detectoare de metale.

„Ne gândim chiar la controlul rucsacului copilului când intră în școală. Trebuie văzut și analizat de la caz la caz, ori îi controlezi, trebuie să îi aduci mai repede înainte de prima oră la școală. Ne gândim și la detectoare de metale”, a afirmat Sorin Costreie.

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Ce s-a întâmplat la școala din Bistrița

Atacul a avut loc luni, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Un elev de clasa a VII-a, în vârstă de 13 ani, a atacat cu un cuțit o profesoară de matematică și un elev de 12 ani, care ar fi intervenit pentru a o ajuta pe aceasta.

Prima ipoteză a anchetatorilor este că atacul a fost premeditat. Înainte de incident, elevul ar fi publicat mesaje pe rețelele sociale în care afirma că pregătea atacul de opt luni. Ținta ar fi fost un coleg de etnie romă.

Profesoara a fost transportată la spital și a avut nevoie de intervenții chirurgicale, în timp ce elevul rănit a fost externat după ce a primit îngrijiri medicale. Suspectul a fost dus ulterior la o secție de psihiatrie infantilă.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de omor calificat.

Pedepse mai aspre pentru cei care agresează angajații din spitale, clinici și ambulanțe

Legea la care face referire Sorin Costreie prevede pedepse mai aspre pentru agresiunile comise împotriva personalului medical, auxiliar sanitar și nemedical din unitățile publice și private de asistență medicală.

Potrivit legii adoptate de Parlament în acest an și care modifică legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, amenințarea personalului medical din unitățile sanitare publice și private este pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Pentru lovire sau alte acte de violență, pedeapsa este de la 1 la 5 ani, iar pentru vătămare corporală, de la 2 la 7 ani.

Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte sunt pedepsite cu închisoare de la 5 la 15 ani, iar omorul, cu 15 până la 25 de ani de închisoare.

Protecția este extinsă și asupra membrilor de familie ai angajaților din sistemul sanitar, dacă agresiunile au legătură cu activitatea profesională a acestora. Legea are deja aplicabilitate din data de 8 august a acestui an.

Editor : Ana Petrescu