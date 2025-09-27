Ministrul Finanțelor a ieșit să discute cu protestatarii din fața ministerului: „Sunt doleanțe pe care nu le putem satisface acum”

Ministrul Finanțelor s-a întâlnit cu protestatarii care s-au adunat sâmbătă în fața sediului instituției. Alexandru Nazare i-a invitat la discuții pentru a clarifica nevoile acestora în ceea ce privește existența unui stat și promițând analizarea „temeinică” a revendicărilor cerute, potrivit News.ro.

Alexandru Nazare susține că anumite doleanțe nu pot fi satisfacute în această perioadă și precizează că cerințele făcute de protestatari vor fi temeinic analizate. Ministrul a punctat că instituția a pornit demersurile în ceea ce privește normarea muncii.

„Sunt doleanţe pe care nu le putem satisface în acest moment, dar e important să avem un dialog şi schimbarea în instituţie trebuie să se facă în acord cu toate organizaţiile şi să construim împreună. Înţeleg nevoile pe care le au, înţeleg nevoia de a avea un statut, dar trebuie analizată temeinic fiecare solicitare în parte şi să vedem câte dintre aceste solicitări pot fi satisfăcute. Ideea, de exemplu, de a avea o normare a muncii e o chestiune cu care eu sunt de acord, deja a pornit o astfel de acţiune Ministerul de Finanţe, astfel încât să avem o evidenţă foarte clară a activităţii fiecărei direcţii în parte, fiecărei persoane în parte. Deci sunt lucruri pe care putem să le realizăm împreună", a declarat Alexandru Nazare, potrivit sursei citate.

Câteva sute de angajaţi din structurile Ministerului de Finanţe, membri ai Sindicatul Naţional Finanţe Publice - SindFISC, protestează sâmbătă în faţa sediului Ministerului Finanţelor, pentru a atrage atenţia asupra drepturilor şi demnităţii finanţiştilor şi asupra condiţiilor de muncă din sistem.

"Noi am solicitat conducerilor Ministerului Finanţelor şi ANAF să avem o întâlnire încă de astăzi (sâmbătă, n.r.), în contextul în care miniştrii mai sunt la muncă, lucrează şi sâmbăta. Dacă nu, săptămâna viitoare când vor fi disponibili. Deja am fost notificaţi că este posibil să fim primiţi. Important este să transmitem semnalul şi să încercăm să ne aşezăm la masa discuţiilor", a declarat preşedintele SindFISC, potrivit Agerpres.

