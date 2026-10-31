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Ministrul Florin Manole spune că nu a avut nicio discuţie pentru eliminarea impozitării pensiilor peste 3.000 de lei

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Florin Manole
Florin Manole. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că nu a avut nicio discuţie pentru eliminarea impozitării pensiilor peste 3.000 de lei. El a adăugat că este membru într-un guvern care reprezintă România şi are nişte angajamente luate privind ţinta de deficit. În plus, spune ministrul, „nu vrea să facă viaţa mai grea” niciunui alt coleg.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a fost întrebat la Antena 3 CNN dacă, revenit la minister, va încerca să elimine impozitarea pensiilor peste 3.000 de lei şi dacă ia în calcul să dea aceşti bani înapoi.

„N-am avut nicio discuţie să schimbăm asta, trebuie să recunoaştem. Vreau să fiu cât de echilibrat se poate şi lumea să înţeleagă că eu fac tot ce pot să-mi respect mandatul aici, la Ministerul Muncii, dar în acelaşi timp sunt membru într-un guvern care reprezintă această ţară şi care ţară are nişte angajamente luate, raportate la ţinta de deficit şi Comisia Europeană”, a răspuns Manole, potrivit News.ro.

„Eu nu vreau să fac viaţa mai grea niciunui alt coleg, nici premierului, nici ministrului de Finanţe, dar nici nu vreau să fac viaţa mai grea pentru pensionari sau pentru salariaţi. Adică trebuie să avem un echilibru şi în decizii, şi în declaraţii, şi în acţiuni”, a mai spus ministrul Muncii.

Editor : M.B.

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