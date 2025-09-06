Live TV

Ministrul Mediului anunță 27 de concursuri publice pentru funcții de directori în teritoriu la Romsilva

Data publicării:
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
Ministra Mediului, Diana Buzoianu. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că, Romsilva urmează să organizeze 27 de concursuri pentru posturi de directori din teritoriu care urmau să rămână vacante în perioada următoare.  Funcțiile urmează să fie ocupate pe o perioadă determinată de 60 de zile.

„Este un moment important pentru oamenii de bună credință să aplice - este pentru prima dată în istoria Romsilva când așa ceva este realizat pentru structurile din teritoriu pentru posturile interimate de către conducerea Romsilva. Romsilva a stabilit o procedură prin care vor fi depuse dosarele, apoi vor fi realizate interviuri și vor fi publicate. Putem aduce o reformă reală doar dacă sunt și oameni noi, doritori să facă un pas în față”, a transmis Diana Buzoianu.

Decizia finală de nominalizare aparține Directorului General Interimar, conform legislației în vigoare. Reprezentanții Ministerul Mediului vor fi prezenți la interviuri și vor oferi, ulterior, o opinie consultativă în baza acestor interviuri.

Experții mai au termen până luni, ora 12.00 să se înscrie la concurs. 

Posturile puse la concurs:
1. Director Silvic în DS Arad, Bacău, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Ialomița, Maramureș, Timiș, Vâlcea,
2. Director la Direcția de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor
3. Director tehnic - DS Caraș-Severin, Hunedoara, Iași, Neamț,
2. Director economic - DS Botoșani, Giurgiu, Maramureș, Olt, Satu Mare, Suceava
3. Director la APN Munții Maramureșului, Bucegi, Buila Vânturarița, Grădiștea Muncelului

 

Editor : I.B.

