Ministrul Moșteanu: Există proceduri de interceptare, avem avioane care sunt pregătite tot timpul, 24 din 24

ionut mosteanu selfie cu un avion militar in spate
Ionuț Moșteanu. Foto: Facebook

Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu a dat asigurări că România are „toate procedurile şi toate capabilităţile” de a reacţiona în situaţia în care avioane ruseşti cu pilot ar intra în spaţiul aerian al ţării.

El a adăugat că autoritățile noastre țin legătura cu aliaţii NATO, astfel încât sunt avertizate din timp dacă avioane ruseşti intră în spaţiul aerian românesc, iar avioanele de luptă ale aliaţilor  vor acţiona conform procedurilor stabilite la nivelul NATO.

„Noi suntem în legătură cu aliaţii NATO, avem ceea ce se cheamă early warnings, le vedem venind spre noi din timp. Au fost cazuri în care (avioanele ruseşti – n.r.) au muşcat, cum se zice, din Flight Information Region, o regiune peste Marea Neagră care e controlată de la Bucureşti şi mai trece câte unul în fugă pe acolo, au mai fost cazuri, însă nu au fost ameninţări directe. Există aceste proceduri de interceptare, avem avioane care sunt pregătite tot timpul, 24 din 24, cu armament şi cu piloţi, să se ridice de la sol, se şi ridică de la sol când este nevoie, fie în cazul avioanelor, fie în cazul dronelor.

Deci avem toate procedurile şi toate capabilităţile la locul lor. Avioanele care intră în spațiul nostru aerian vor fi interceptate, adică vor veni avioane lângă ele, vor stabili un contact radio, le va spune să se întoarcă, dacă nu se întorc există paşii militari şi se ajunge, ultima instanţă este doborârea lor”, a declarat Ionuţ Moşteanu, luni seară la Antena 3 CNN, scrie News.ro.

Moșteanu a mai precizat că „există niște proceduri de intercepție, proceduri folosite și în cazul Estoniei, și în cazul procedurii recurgerea la armament e ultima instanță, ultimul punct dacă acele avioane nu stabilesc contactul radio și nu se întorc din drum atunci poate fi folosit armamentul, nu a fost cazul”.

„Nu, dacă intră un avion militar rus și nu răspunde acelor pași, va fi doborât, dar până acum nu a fost cazul”, a completat el.

Ministrul Apărării este cel care dă aprobarea de principiu cu privire la modul de acţiune, iar în cazul dronelor responsabilitatea aparţine comandantului de operaţiune, a mai explicat Moșteanu, care a adăugat că CSAT de joi va stabili clar procedurile în astfel de situaţii.

Președintele Nicușor Dan a convocat, joi de la 12.00, ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, la Palatul Cotroceni. CSAT va stabili cine poate ordona sau aproba măsuri împotriva „aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național”.

