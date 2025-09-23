Live TV

Ministrul Muncii anunță când ar putea intra în vigoare noua lege a salarizării. „Va fi făcut un grup de lucru”

BUCURESTI - CONFERINTA - PSD SI PNL SECTOR 1 - 25 NOI 2022
Petre Florin Manole.

Petre Florin Manole a declarat marţi, că ar putea intra în vigoare legea salarizării în 2026. Ministrul Muncii a adăugat că a solicitat deja colegilor din alte ministere să desemneze membri într-un grup de lucru şi vor avea un draft şi va fi „o discuţie lungă, serioasă” cu sindicate, patronate.

„Am solicitat deja colegilor din alte ministere relevante să ne desemneze membrii într-un grup de lucru. Vom avea un draft, îl vom face public, va fi o discuţie lungă, va fi o discuţie serioasă cu sindicate, patronate. În primul rând cu sindicatele din administraţie, dar va fi o temă în care vom respecta la linie procedura de consultare publică, în care vom asculta pe absolut toată lumea, absolut toate sindicatele, pentru că aşa trebuie să se întâmple”, a afirmst Florin Manole, marți la Prima Tv, despre legea salarizării unice, scrie News.ro.

El a precizat că salariile magistraților au fost „o temă arzătoare”.

„Salariile magistraţilor au fost o temă arzătoare, la fel cum a fost şi tema salariilor medicilor atunci când ele erau foarte jos. Acum, din fericire, mulţumită, nu ştiu neapărat cui, cine a crescut salariile, dar a făcut bine, nu mai suntem în situaţia aceea”, a precizat Manole.

Ministrul PSD a spus că vede posibilă intrarea în vigoare a legii, anul viitor.

„Nu am avut încă discuţia despre anvelopa bugetară. Deocamdată, am început discuţiile despre principiile de bază. O să depăşim asta, o să ajungem şi la bani, va fi extrem de important. Va trebui în primul rând să ţinem cont însă de echitate în sistem. Eu nu vă ascund că mi se pare că legea făcută de doamna Olguţa Vasilescu era suficient de bună. Îmi pare rău că nu a fost implementată corect şi că trebuie să reinventăm. (...) A reinventa apa caldă pare să fie o chestiune recurentă în Bucureşti”, a concluzionat el.

