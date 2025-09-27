Live TV

Ministrul Muncii dă asigurări că există bani pentru plata pensiilor și salariilor: Întotdeauna au fost și vor fi

Ministrul Muncii dă asigurări că nu există probleme în plata pensiilor și salariilor pentru români. Florin Manole susține că ministerul Muncii va primi sume de bani în plus la rectificarea bugetară, care va avea loc, cel mai probabil, săptămâna viiitoare.

„Întotdeauna au fost, întotdeauna vor fi. Pentru că se fac rectificări, dar rectificările sunt parte din activitatea guvernamentală normală. Nu sunt o obligaţie, dar sunt o posibilitate. Şi poţi să faci chestiunea asta. Deci, da, sunt", a declarat ministrul Muncii, în cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV.

În ceea ce privește rectificarea bugetară, care ar urma să aibă loc săptămâna viitoare, Florin Manole susține că mai multe instituții din subordinea ministerului pe care îl conduce vor primi sume în plus.

„Inclusiv în urma rectificării care va fi adoptată cel mai probabil săptămâna viitoare, o să mai avem nişte suplimentări de fonduri şi la Casa de Pensii, şi la Agenţia pentru Plăţi Sociale şi pe oriunde mai este nevoie. Dar, da, sunt şi vor fi bani de pensii, bani de salarii şi bani de beneficii sociale", a adăugat ministrul.

Potrivit Digi24, uma totală care va fi acordată la rectificarea bugetară ar urma să fie de peste 35 de miliarde de lei, chiar până la 38 de miliarde. În această sumă, aproximativ 25 de miliarde sunt banii suplimentari pe care îi pune la bătaie Ministerul Finanțelor, iar restul provin de la ministerele și insituțiile de la care se vor tăia bani. Din acești bani, ministerul Muncii ar urma să primească suma de 2,5 miliarde de lei.

De asemenea, Alexandru Nazare a declarat că proiectul rectificării bugetare va fi pus vineri în transparență decizională și va acoperi toate nevoile esențiale până la finalul anului, respectiv cheltuielile cu pensiile, salariile și asistența socială. Ministrul Finanțelor a precizat că cele mai mari cheltuieli de la stat sunt în acest moment cu pensiile și salariile. 

„Sunt cheltuieli cu pensiile și salariile, cheltuielile cu asigurarea salariilor în sectorul public, a cheltuielilor de personal în sectorul pbublic. Acestea sunt cheltuieli fixe. Eu aș vrea să mă raportez la cheltuielile legate de investiţii. Am încercat să acoperim zonele unde aveam împrumut PNRR care era epuizat. O să publicăm mâine proiectul de rectificare, el este încă în negociere.

 

