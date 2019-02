Ministrul Muncii dă asigurări că nu sunt probleme cu pensiile luna aceasta. Cum va fi în martie

Ministrul Muncii dă asigurări că nu vor fi probleme cu plata pensiilor luna aceasta. Marius Budăi nu a mai fost însă la fel de categoric atunci când jurnaliştii l-au întrebat dacă există banii necesari pentru luna martie.

„Ne-am asigurat că avem pentru luna ianuarie şi februarie că avem sumele necesare plăţii pensiilor, indemnizaţiilor”, a spus ministrul.

Întrebat care va fi situaţia în martie, Marius Budăi a răspuns: „Vom vedea. Dar ne vom asigura, cu siguranţă cum am cerut în ianuarie majorarea la fracţia de 1/12, am primit aceste sume, am putut acorda aceste subvenţii, nu am fost în impas până în acest moment”.

Ministrul Muncii a avut un mesaj la fel de liniştitor privind banii alocaţi în buget pentru persoanele cu dizabiltăţi: „În marea lor majoritate au înţeles că aceste sume nici nu se pune problema să nu fie în buget. Se spune exact cum se face echilibrarea bugetului, nu sunt probleme. E un articol în buget care spune că se plătesc cu prioritate”.

