Doar jumătate din pensionarii români primesc, în acest moment, pensia pe card.

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole, a subliniat, duminică, la Digi24, că transferul pensiei pe card nu este o obligație, ci o opțiune pentru pensionari, „eventual în urma unor facilități pe care să le primească acești oameni”. „Pensionarii de astăzi sunt diferiți de pensionarii din anii ‘90 și bancabilitatea e diferită și așa mai departe. Dar trebuie să accelerăm acest proces”, a mai declarat Manole, care a spus că economia anuală pentru stat în urma acestei încurajări de a folosi cardul, poate ajunge până la 100 de milioane de lei.

„În primul rând, niciodată așa ceva nu trebuie să fie obligatoriu. Trebuie să fie o opțiune, eventual în urma unor facilități pe care să le primească acești oameni. Dar discuția aceasta trebuie văzută în contextul mai amplu al nevoii de economie și trebuie să ne uităm, cred eu, în zona tăierii salariilor și a concedierilor. Atunci prefer să gândim orice soluție alternativă. Trebuie să respectăm dreptul oamenilor de a alege.

Dacă astăzi am ajuns la 50% pe card, 50% cash este o evoluție naturală, pe care n-am determinat-o nici eu, nici nimeni altcineva. Pensionarii de astăzi sunt diferiți de pensionarii din anii ‘90 și bancabilitatea e diferită și așa mai departe. Dar trebuie să accelerăm acest proces. Volumele de tranzacții cu cardurile sunt în creștere de ani buni de zile”, a afirmat ministrul Muncii, Florin Manole.

Acesta spune că economia de bani poate ajunge anual până la 90-100 de milioane de lei.

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre-Florin Manole, a declarat, sâmbătă, la Zalău, că statul plăteşte comisioane semnificativ mai mari pentru distribuirea pensiilor în numerar, comparativ cu cele pentru plata pe card, şi a anunţat lansarea unui program destinat încurajării trecerii voluntare la plata electronică.

