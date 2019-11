V. Alexandru, marcată după o vizită neanunţată la un centru de recuperare din Urlaţi. Fotografiile postate de ministrul Muncii

179 de persoane cu probleme psihice sunt internate într-un centru de recuperare aflat în aproiere de Urlați, în județul Prahova. Ministrul Muncii a postat pe pagina sa de Facebook imagini de acolo. Drumul este neasfaltat iar locul este ascuns între copaci. În interior, o cameră fără geamuri, cât o debara, ar fi folosită pentru pedepsirea celor care devin agitați, scrie Violeta Alexandru în postarea sa.

Violeta Alexandru anunţă că a plecat spre Urlaţi, după discuţiile de la Bucureşti despre salariul minim, fără să îşi anunţe vizita.

A fost însoţită de secretarul de stat Mădălina Turza.

Ele au vorbit cu oamenii internaţi în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți cu Handicap şi a rămas profund marcată de condiţiile în care sunt ţinuţi aceştia.

"Am parcurs în această după amiază drumul neasfaltat din Urlați către Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți cu Handicap. Într-o totală izolare, departe, cât mai departe de comunitate. La “nebuni”, după cum s-a exprimat polițistul din Urlați cu care ne-am întâlnit, întâmplător, în oraș. Despre 179 de persoane vorbea.

Am plecat din București după discuțiile pe salariul minim, fără anunț prealabil, am ajuns în fața Centrului alături de noua mea colegă, Președinta ANDPDCA, Mădălina Turza, am intrat și am discutat, în primul rând, cu beneficiarii - adulți cu dizabilități intelectuale care trăiau împreună cu persoane fără dizabilități suferind, pur și simplu, de lipsa părinților și chiar a unei locuințe. I-am lăsat să ne povestească. Cea mai mare durere: nu ies din Centru. Acolo este toată viața lor. Își doresc să muncească, să fie activi, să fie și viața lor cu un sens.