Ministrul Muncii: Peste 130.000 de familii beneficiază de astăzi de sprijin pentru plata energiei electrice

Data publicării:
factura curent
FOTO: Captură Digi24

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat vineri că peste 130.000 de familii beneficiază de astăzi de sprijin pentru plata energiei electrice iar acesta va continua până la 31 martie 2026. Cererile pot fi depuse online sau la primărie, precizează ministrul.

„Peste 130.000 de familii beneficiază de astăzi de sprijin pentru plata energiei electrice”, anunţă ministrul Muncii, într-o postare pe Facebook.

Florin Manole precizează că în total, aproape 600.000 de gospodării vulnerabile au primit ajutorul aferent lunilor iulie şi august.

„Sprijinul continuă până la 31 martie 2026, iar cererile pot fi depuse online sau la primărie. Familiile cu venituri reduse au nevoie de această măsură şi îi încurajez pe cât mai mulţi să o solicite”, menţionează ministrul.

