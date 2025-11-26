Live TV

Ministrul Muncii: Peste 680.000 de familii și persoane singure au primit pentru octombrie o nouă tranșă de tichete de energie

Data publicării:
contor-electricitate-curent-1536x1024
Foto: Getty Images

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat, miercuri, că peste 680.000 de familii şi persoane singure au primit pentru luna octombrie o nouă tranşă de tichete de energie.

„Peste 680.000 de familii şi persoane singure au primit pentru luna octombrie o nouă tranşă de tichete de energie”, scrie ministrul Muncii pe Facebook.

Florin Manole precizează că sprijinul acesta contează pentru familiile vulnerabile mai ales acum când ne apropiem de perioada rece, iar cheltuielile cresc.

„Îi încurajez pe toţi cei care îndeplinesc condiţiile să continue să se înscrie pentru a beneficia de aceste tichete de energie, online pe epids.mmunicii.ro, la oficiile poştale sau la primării”, mai arată Manole.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Hotel Furnica
1
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
Grape vines, Languedoc, France, Europe
2
Franța va cheltui 130 de milioane de euro pentru defrișarea plantațiilor de viță de vie...
om in vant si ninsoare
3
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
Aeronave Eurofighter Typhoon
4
Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio...
bombardamente in kiev
5
Operațiunea „trădează-ți patria”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru...
S-a aflat tot! Gestul făcut de Cristiano Ronaldo, la 4 luni de când a lipsit de la înmormântarea lui Diogo Jota
Digi Sport
S-a aflat tot! Gestul făcut de Cristiano Ronaldo, la 4 luni de când a lipsit de la înmormântarea lui Diogo Jota
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
florin manole face declaratii
Cumulul pensie-salariu mai așteaptă. Ministerul Muncii, inițiatorul proiectului, spune că PSD vrea modificări. Despre ce e vorba
florin manole face declaratii
Când ajung ajutoarele de 400 de lei la pensionarii cu venituri mici. Explicațiile ministrului Muncii
pensionar la bancomat
Ministrul Muncii, despre plata pensiei pe card: Nu este o obligație, dar trebuie să accelerăm procesul
BUCURESTI - CONFERINTA - PSD SI PNL SECTOR 1 - 25 NOI 2022
Florin Manole, despre varianta reducerii cu 10% a cheltuielilor în ministere, cerută de Bolojan: „Nu voi da niciun om afară”
pensie, bani
Comisioanele pentru pensiile plătite în numerar sunt de 10 ori mai mari. Apelul ministrului Muncii către pensionari
Recomandările redacţiei
barajul vidraru barajul paltinu
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani...
Steve Witkoff si vladimir putin la kremlin
Stenograme. Cum i-a învățat Steve Witkoff pe ruși să-i intre pe sub...
Nicusor Dan si Sorin Grindeanu INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Râdeți cu el sau de el?” Cum l-a primit Opoziția pe Nicușor Dan în...
Militari francezi
Cum își consolidează Europa armatele în fața amenințării militare a...
Ultimele știri
Ministrul Alexandru Nazare anunță startul selecției pentru noua conducere a Băncii de Investiții și Dezvoltare. „Un proces competitiv”
Ministra Mediului, despre lucrările de la Vidraru și Paltinu: „Sunt făcute tocmai pentru a da mai multă siguranță”
Donald Trump scapă de cele 39 de acuzații din Georgia privind alegerile din 2020
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cel mai mare regret al prințesei Diana. Ce i-ar fi mărturisit Lady Di prietenei sale cu 10 zile înainte de...
Cancan
Motivul pentru care mama din Timișoara și-a înjunghiat fiica de 10 ani! A vrut să se răzbune
Fanatik.ro
Milionarii de la Nordis au ajuns la fundul sacului și cer ajutorul statului. Fondatorul companiei: ”Am mai...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Gabi Tamaș a dat cărțile pe față despre un eveniment neștiut de nimeni: ”Am furat un…”
Adevărul
Moscova critică rolul Europei în negocierile pentru Ucraina: „Nu este absolut nicio nevoie”. Prima reacție a...
Playtech
Are dreptul cineva să filmeze în curtea ta: ce spune legea
Digi FM
Un bărbat s-a deghizat în mama lui decedată pentru a-i încasa pensia. Cum a fost descoperită "farsa" care a...
Digi Sport
Dramatic! Cristi Chivu i-a spus "adio", iar la trei luni distanță s-a retras la 26 de ani
Pro FM
Romina Power, confesiuni despre dispariția fiicei sale: „Dacă ar fi fost moartă, aș fi simțit!” Ce a spus...
Film Now
Scenele intime dintre Ariana Grande și Jonathan Bailey, eliminate din „Wicked: For Good”. Au fost considerate...
Adevarul
Jurnaliști îmbrânciți la Parlament. Reacția Guvernului după intervenția ofițerului de presă de la Palatul...
Newsweek
Care români primesc a 13-a pensie în decembrie? În ce țară trăiesc? A fost anunțat calendarul plăților
Digi FM
Ce vrea să facă fiica Ronei Hartner după ce devine majoră. Cine are grijă de ea acum, la doi ani de la...
Digi World
Cele două numere simple care îți pot prezice riscul de boli cardiace. Cum le poți măsura și îmbunătăți
Digi Animal World
Val de reacții după ce un bărbat s-a fotografiat cu o broască țestoasă: „Animalele nu sunt accesorii”
Film Now
Vin Diesel, despre Dwayne „The Rock Johnson”, după ani de conflicte: „A lăsat o amprentă de neșters!” Fanii...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...