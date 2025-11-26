Ministrul Muncii: Peste 680.000 de familii și persoane singure au primit pentru octombrie o nouă tranșă de tichete de energie

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat, miercuri, că peste 680.000 de familii şi persoane singure au primit pentru luna octombrie o nouă tranşă de tichete de energie.

Florin Manole precizează că sprijinul acesta contează pentru familiile vulnerabile mai ales acum când ne apropiem de perioada rece, iar cheltuielile cresc.

„Îi încurajez pe toţi cei care îndeplinesc condiţiile să continue să se înscrie pentru a beneficia de aceste tichete de energie, online pe epids.mmunicii.ro, la oficiile poştale sau la primării”, mai arată Manole.

Editor : A.C.