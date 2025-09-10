Florin Manole, ministrul Muncii, a declarat la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24 că pragul că pragul stabilit pentru plata CASS în cazul pensionarilor ar fi trebuit să fie mai mare, pentru a scuti mai multe persoane de această contribuție.

„Cred că în 2026 da, dar oricum măsura este temporară. Măsura ar trebui să se încheie, inclusiv din actul normativ care o instituie. Pragul trebuia să fie mai sus, trebuia să fie la 4.000 lei și asta ar fi ajutat puțin peste 790.000 de pensionari să nu plătească niciun leu. În plus, credem că echitatea se promovează sau se susține inclusiv cu acest sistem al pragurilor”, a explicat ministrul.

Ministrul Muncii a subliniat că obligația pensionarilor de a plăti contribuția de asigurări de sănătate (CASS) peste un anumit prag nu este una permanentă, ci are un termen clar stabilit prin lege: „La sfârșitul lui 2027 trebuie să dispară conform normei, pentru că norma a fost instituită cu caracter temporar”.

În opinia lui Florin Manole, există două variante de acțiune: pe de o parte, creșterea pragului de la care pensionarii datorează CASS, iar pe de altă parte, reducerea perioadei de aplicare a măsurii.

„Cred că am putea să ne gândim, și asta e totuși un drept, să avem ca politicieni, opinii. Pe de o parte, să creștem acest prag și să îi scutim de CASS și pe cei între 3.000 și 4.000 de lei. Pe de altă parte, să facem tot posibilul să scurtăm acest termen”, a spus el.

