pensionar la bancomat
Doar jumătate din pensionarii români primesc, în acest moment, pensia pe card. Credit foto: Guliver/Getty Images

Doar jumătate din pensionari primesc, în acest moment, pensia pe card, iar ministrul Muncii vrea să crească numărul acestora. Florin Manole spune că plata pensiilor prin intermediul Poștei Române costă de zece ori mai mult. În Dolj, de pildă, sunt sate în care nu există bancomate și oameni care nu au văzut niciodată un card. „Nu e bună pe card, e mai bine la poștă”, sunt de părere localnicii. 

Reporter: Cam așa arată un card.
Femeie: Dar ce fac cu el?
Reporter: Să-l băgați în bancomat, să luați pensia.

Tanti Maria are 89 de ani și locuiește în comuna Șopot, la 30 de kilometri de Craiova. Pensia i-o aduce poștașul și, chiar dacă ar avea card, nu ar ști cum să-l folosească și nu ar avea nici unde.

Femeie: Sunt și oarbă, sunt și șchioapă... Mai stau să iau banii pe card?! Mi-o aduce acasă, că nu sunt în stare.
Reporter: Dacă ați primi banii pe card, v-ați descurca?
Femeie: Nu m-aș descurca. Nu m-aș descurca. Aici nu se mai descurcă lumea, că a îmbătrânit.

La fel de uimite sunt și vecinele ei, care nu au văzut niciodată un card.

Femeie: Vai, nu știam, nu știam. Sunt ca și cardurile de sănătate, doar că galbene.
Reporter: N-ați ști să-l folosiți?
Femeie: Nu. Nici nu știu cât să iau, trebuie să-l bagi acolo...

Femeile nici nu vor să audă de pensia primită pe card.

Femeie: Nu e bună pe card, e mai bine la poștă. Nu e bine! Noi suntem bătrâni, cine se duce?! Eu nu știu cu cardul, nu știu nimic, poștă să fie, de la poștă trebuie să luăm.
Reporter: Dar bancomat există aici în localitate?
Femeie: Nu, nu.

Femeie: Păi cine ar ști? Nu știm noi, numai de la poștă.
Reporter: Dar aici nu aveți bancomat?
Femeie: Nu, n-avem.

În comuna învecinată, situația este asemănătoare. Ba chiar, pe la unii localnici, nu mai trece nici poștașul.

Reporter: Ați dat copiilor să-i ia de la Craiova?
Femeie: Da, da.
Reporter: Dar v-ați descurca dacă ar fi cu cardul aici?
Femeie: Nu! Îi lăsăm pe ei.

Elena Alexandru, jurnalist Digi24: Oamenii din satul Cernat nu cred că vor avea prea curând bancomate în această localitate. În acest moment nu au nici măcar un magazin alimentar, nu au apă, nu au canalizare, nu au nici măcar un metru de asfalt.

Bărbat: De unde, doamnă, bancomat?! Nici magazin (n. red. nu este). Dacă nu vin copiii cu pâine, nu am pâine. Aștept să vină băiatul sâmbătă, că e la serviciu. De unde să fie bancomat, dacă nu avem o pâine?!

Din aproape cinci milioane de pensionari la nivel național, doar jumătate iau pensia pe cardul. Și asta costă statul, foarte mult.

Florin Manole, ministrul Muncii: Pentru cei mai mulți de jumătate care primesc pensiile pe card, comisioanele bancare ne costă, la zi, puțin peste 6 milioane de lei. Pentru cei care primesc prin poștă, cash, comisioanele ne costă la zi puțin peste 60 de milioane de lei, adică de șase ori mai mult. Probabil că, la sfârșitul anului, vom avea înspre 10 și 100, la zi, depinde cum evoluează.

reporter: Elena Alexandru
operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia

