Ministrul Sănătății a anunțat care sunt noile criterii pentru funcția de șef de secție în spital

Ministrul Sănătății a anunțat o serie nouă de criterii și reglementări pentru medicii care doresc să ocupe funcția de șef de secție în spitale, dar și pentru evaluarea acestora. Astfel, șefii de secție, de laborator sau de serviciu medical vor semna contracte de administrare bazate pe indicatori de performanță și vor fi monitorizați anual.

„Prin această modificare legislativă, șefii de secție, de laborator sau de serviciu medical vor semna contracte de administrare bazate pe indicatori de performanță clari, monitorizați anual. În plus, funcția nu va mai fi ocupată doar prin formalități: fiecare candidat va susține un examen real, fundamentat pe un proiect de dezvoltare a secției și a echipei medicale, cu indicatori concreți și obiective măsurabile”, susține Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

De asemenea, ministrul a anunțat eliminarea concursurilor formale „unde se recitau două-trei articole de lege” și introducerea unor criterii de performanță și evaluare continuă.

„Eliminăm concursurile formale, unde se „recitau” două-trei articole de lege, și introducem criterii minime, criterii de performanță și evaluare continuǎ. Știu că rezistența este mare, dar împreună putem să ne facem bine. Este evident, cu toată bunăvoința pe care o am, că lucrurile nu mai pot continua așa și că trebuie să punem capăt unui obicei care a funcționat doar în avantajul unora”, a adăugat acesta.

Alexandru Rogobete susține că organizarea echipei, grija față de pacienți și calitatea actului medical vor fi unele dintr criteriile de evaluare ale șefilor de secții. De asemenea, acesta a transmis și un mesaj către șefii de secții din spitale.

„Mesajul meu este ferm: șefii de secție nu mai pot rămâne în funcții din inerție. Ei trebuie să fie lideri activi, profesioniști și responsabili. Această măsură înseamnă spitale mai organizate, secții mai eficiente și, în final, pacienți mai bine tratați”, susține ministrul Sănătății.

