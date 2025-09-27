Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat, după ce a fost în control la Iași, demiterea conducerii Direcției Publice Sanitare a județului și a cerut solicită schimbarea din funcție a actualui manager al Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria”. Tot el îi numise în funcție, acum trei luni. Deciziile vin în contextul în care la unitatea medicală au murit șase copii în urma unei infecții.

„În momentul în care au fost identificate cele trei cazuri s-a intervenit prea târziu și 10 zile n-am identificat în ce mod au fost aplicate protocoalele. Solitic schimbarea din funcția de manager a unității sanitare, iar eu voi demite fără nicio explicație conducerea DSP Iași. În urma raportului Corpului de Control voi trage toate concluziile și le voi comunica transparent și în consecință de cauză. Dacă se identifică neglijență în serviciu voi transmite rapoartele Parchetului General”, a anunțat ministrul Sănătății imediat după terminarea vizitei în unitatea medicală.

Directorul DSP Iași este Cătălina Benchea și a fost numită, prin ordinul ministrul Sănătății, în urmă cu doar trei luni. În timp ce la conducerea spitalul de copii din Iași se afla dr. Cătălina-Maria Ionescu, care deținea interimar funcția de manager.

Ministrul Sănătății a făcut un apel la calm pentru părinții care își au copii internați în continuare în unitatea medicală și susține că niciun pacient nu mai este infectat în acest moment.

„În momentul de față în acest spital nu mai există niciun pacient infectat cu acest patogen. Fac un apel la calm pentru aparținători. Lucrurile sunt în momentul de față sub control. Secția de ATI nu va mai primi pacient nou până nu se vor realiza toate dezinfecțiile necesare și până nu se vor realiza toate probele necesare pentru a vedea că nu mai e niciun risc”, susține Alexandru Rogobete.

Un nou-născut a murit în luna iunie, după ce s-a infectat cu o altă bacterie în spitalul „Sf. Maria” din Iași, iar rudele bebelușului fac acuzații grave. Informațiile au ieșit la iveală după ce șase copii au fost uciși de o bacterie periculoasă în secția ATI. Sunt anchete în plină desfășurare, iar Corpul de control al premierului face verificări. Sâmbătă va ajunge acolo și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Un alt focar, cu bacteria Klebsiella, ar fi fost descoperit în spitalul „Sf. Maria” din Iași în luna iunie, potrivit informațiilor obținute de Digi24. Direcția de Sănătate Publică (DSP) a confirmat faptul că au fost înregistrate trei cazuri. Un bebeluș de doar o lună a decedat. Rudele nou-născutului spun că au adus copilul care fusese născut prematur la spital pentru că avea icter. Cel mai probabil atunci, în secția de terapie intensivă, s-a infectat cu această bacterie care i-a fost fatală. Certificatul medico-legal a confirmat decesul, cauza fiind această bacterie care a provocat o infecție generalizată.

