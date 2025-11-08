Live TV

Ministrul Sănătății, despre mâncarea din spital: Nu este un moft, este terapie nutrițională. E o formă de respect

Data publicării:
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Alexandru Rogobete. Inquam Photos / George Călin

Ministrul Sănătății susține că mâncarea oferită pacienților din spitale nu „este un moft”, ci reprezintă o „terapie nutrițională” și o formă de respect a sistemului, spitalului sau a managerului pentru pacient. Alexandru Rogobete a punctat că mai mulți pacienți s-au plâns de meniuri prin formulare electronice și a făcut apel la semnalarea situațiilor similare.

„Am spus de fiecare dată, și o repet și astăzi: mâncarea din spital nu este un moft. Este, în primul rând, terapie nutrițională, iar în al doilea rând, o formă de respect — respectul sistemului, al spitalului și al managerului pentru pacient. Modul în care este preparată, servită și prezentată masa spune foarte mult despre grija, demnitatea și responsabilitatea pe care o avem față de oameni”, a punctat ministrul Sănătății, într-o postare pe Facebook.

Alexandru Rogobete a punctat că există unități militare care nu stau bine la capitalul meniuri pentru pacienți, iar acest lucru a fost semnalat de către pacienți prin formularul electronic.

„Da, știu că mai sunt spitale unde lucrurile nu stau bine — primesc zilnic mesaje în formularul electronic al pacientului de pe site-ul Ministerului Sănătății — și vă încurajez să continuați să semnalați aceste situații. Dar, în același timp, e important să arătăm și exemplele pozitive”, a punctat ministrul.

Un exemplu dat de ministrul Sănătății este cel al spitalului de pediatrie din Pitești, acolo unde derulează un program care a adus „s un strop de bucurie copiilor internați, gătind alături de ei mâncare gustoasă, dar și sănătoasă”.

 

