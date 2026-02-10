Live TV

Ministrul Sănătății, împotriva tăierii salariilor cu 10%: „Vorbim despre viața unor oameni, nu despre un Excel”

alexandru rogobete face declaratii
Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a declarat că este „total împotriva” unei eventuale reduceri cu 10% a salariilor din sistemul medical și a avertizat că o astfel de abordare „pur contabilă” ar putea pune în pericol viețile pacienților.

Întrebat, marți seară, într-o intervenție telefonică la Antena 3 CNN, riscul declanșării unei greve generale din cauza unor posibile tăieri salariale, Rogobete a subliniat experiența sa profesională din secțiile de terapie intensivă și a respins ideea reducerilor uniforme.

„Eu am crescut profesional în secția de terapie intensivă, acolo unde am văzut moartea, acolo unde am învățat multe lucruri și acolo unde am înțeles ce înseamnă o noapte de gardă când viața unui om stă în mâinile tale. Așa cum am avut de-a lungul timpului poziția publică, sunt total împotriva tăierii paușale cu 10% în sistemul de sănătate”, a afirmat ministrul Sănătății.

Citește și: Sindicaliștii din Sănătate îi cer lui Bolojan să nu le taie salariile cu 10%. „Situaţia este chiar mai gravă"

El a spus că este adeptul unor „criterii de performanță, sunt pentru plata în funcție de performanță”.

„Am avut n întâlniri cu sindicatele pe această temă, dar mă declar total împotriva acestei abordări pur contabile în care salariile sau veniturile personalului medical să fie reduse cu 10% fără să se țină cont de particularitățile sistemului de sănătate. Sistemul de sănătate are anumite particularități, este înainte de toate o zonă de siguranță națională, în al doilea rând aici nu vorbim despre un Excel în care niște calcule ies frumos, vorbim despre viața unor oameni care pot fi puși în pericol dacă nu suntem atenți la aceste nuanțe și la aceste detalii”, a completat Rogobete.

Citește și: Rogobete: În sistemul de sănătate economiile se fac în alte zone, nu la salarii. Medicii oricum nu sunt plătiți la nivelul lui 2026

Ministrul PSD a subliniat că se opune ferm unor reduceri salariale cu 10% în Sănătățate.

„Sută la sută și, chiar dacă fac parte din acest Guvern, eu recomand contabililor din acest Guvern să stea măcar 5 minute în ușa unei secții de terapie intensivă, să se uite la un pacient intubat în comă, pentru că doar atunci va înțelege ce înseamnă demnitatea umană”, a precizat el.

Chestionat dacă există în prezent o propunere concretă de diminuare a salariilor medicilor și asistentelor cu 10%, Alexandru Rogobete a răspuns: „Sigur că da, este OUG care este în transparență publică la Ministerul Dezvoltării, în care sistemul de sănătate este pus pe același palier cu toată administrația”.

”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii! Reacția artistei, ”de milioane”
Digi Sport
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii! Reacția artistei, ”de milioane”
Descarcă aplicația Digi Sport
