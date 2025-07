Ministrul Sănătății începe verificările în spitale, de săptămâna viitoare. „Din păcate, unele arată cât dispreț există față de oameni”

Alexandru Rogobete a anunţat că începe, de săptămâna vitoare, controalele în spitale ca să verifice mâncarea care este servită pacienţilor. Ministrul Sănătății a adăugat că a primit peste 200 de mesaje pe această temă şi a precizat că, în unele locuri, se poate observa „cât dispreţ există faţă de oameni”.

„Respectul în spitale nu e o opţiune. E o obligaţie. Cine nu înţelege asta, pleacă! Am fost recent într-un spital public din România, unde am văzut ce înseamnă respectul faţă de pacient. Am văzut mâncare gătită corect, curăţenie, atitudine demnă, performanţă medicală. Şi da – am văzut somon cu broccoli în farfuriile pacienţilor. Am spus atunci că SE POATE. Iar echipa de acolo a demonstrat zi de zi că nu a fost o întâmplare: postează public, zilnic, fotografii cu meniurile, pentru toată lumea. Asta înseamnă transparenţă şi asumare”, a scris Alexandru Rogobere, vineri seară pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Au apărut apoi voci care au spus că vizita a fost aranjată, că meniul a fost schimbat pentru mine”, a adăugat ministrul Sănătății.

„Între timp, am primit peste 200 de sesizări prin formularul online lansat de Ministerul Sănătăţii, cu imagini trimise de pacienţi. Unele arată impecabil – dovadă că există spitale care funcţionează aşa cum trebuie. Altele, din păcate, arată exact cât dispreţ există, în unele locuri, faţă de oameni”, a continuat el.

Ministrul PSD a mai precizat că va face verificări în spitale pe tema meniurilor.

„De săptămâna viitoare, încep vizitele fără anunţ prealabil. Merg direct acolo unde pacienţii ne-au transmis sesizări. Voi arăta public ce se întâmplă în fiecare loc - atât de bine, cât şi de rău. Respectul porneşte de la lucrurile de bază şi de umanitate: mâncare, curăţenie, comportament. Nu e filozofie. E bun-simţ. Cine nu e capabil să-l aplice, nu are ce căuta într-o funcţie de conducere într-un spital public”, a explicat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății consideră că „aistemul public de sănătate este baza sistemului şi rolul nostru este să oferim pacienţilor tratamente adecvate, tratamente inovative - acolo unde nu există alternativă terapeutică, tehnologii performante şi, foarte important, respect”.

Editor : A.P.