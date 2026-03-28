Ministrul Sănătăţii: Nu recomand stocuri de medicamente acasă. Momentan nu suntem într-o criză

Ministrul Sănătății recomandă românilor să nu își facă stocuri de medicamente acasă, de teama creșterii prețurilor, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Alexandru Rogobete a precizat, în cadrul emisiunii Insider Politic, că proviziile de medicamente ar „debalansa” și mai mult piața. De asemenea, acesta a menționat că, în cazul medicamentelor compensate, creșterile de preț ar urma să fie mult mai mici.

„Situația de criză generată de conflict — când spun criză, mă refer la cele economice, energetice și așa mai departe — și incertitudinea legată de cât va dura acest conflict, evident, impactează toate sistemele și piețele, inclusiv piața farmaceutică. Acesta este și motivul pentru care am elaborat, la nivelul Ministerului Sănătății, un grup tehnic de lucru pentru monitorizarea stocurilor de medicamente, dar și a prețurilor. Ce trebuie să înțeleagă oamenii? Momentan, nu suntem într-o criză. Există stocuri, prețurile stagnează și nu există fluctuații semnificative. Sigur, prețul combustibililor va avea un impact în farmacii și este posibilă o creștere a prețurilor, dar astăzi nu o vedem, deoarece există stocuri destul de mari în România pentru un număr mare de produse farmaceutice”, a explicat Alexandru Rogobete, în cadrul emisiunii Insider Politic.

Alexandru Rogobete le-a recomandat românilor să nu își facă stocuri, pentru că acestea ar duce, de fapt, la scumpirea medicamentelor.

„Acest grup de lucru interinstituțional va monitoriza zilnic stocurile pentru lista de medicamente critice de la nivel național, va urmări fluctuațiile de preț și va fi în contact cu organismele europene, care fac același lucru. Fac apel la calm: nu recomand ca oamenii să-și facă stocuri de medicamente acasă, pentru că asta ar debalansa și mai mult piața. În momentul de față nu suntem într-o criză. De aceea am creat acest grup din timp — este o măsură de prevenție pentru a putea anticipa eventualele discontinuități, scăderi de producție sau creșteri de prețuri”, susține ministrul.

De asemenea, ministrul a explicat că medicamentele compensate de minister au preț reglementat, prin urmare creșterile nu vor fi foarte mari, deoarece statul va interveni și va regla piața.

„Avem două categorii de medicamente. Cele compensate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și de Ministerul Sănătății au preț reglementat, iar ajustarea acestuia se face tot la Ministerul Sănătății. Încercăm să ajustăm prețurile astfel încât să nu existe creșteri semnificative. Există, într-adevăr, și medicamentele care nu sunt reglementate, iar acolo controlul este mai dificil”, a adăugat acesta.

