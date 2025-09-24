Ministrul Sănătății obligă managerii spitalelor să pună pe site date despre activitate. De când va fi aplicată măsura

Managerii spitalelor publice vor fi obligați să publice periodic, pe site-urile unităților, date clare despre activitatea spitalelor pe care le conduc, o măsură stabilită prin ordinul ministrului Sănătății, a anunțat Alexandru Rogobete.

„Conducerea unui spital public nu este un privilegiu. Este o responsabilitate față de pacienți, față de personalul medical și față de banii publici. De la 1 octombrie, această responsabilitate nu va mai putea fi ignorată. Va fi vizibilă, în mod transparent, în rapoartele publicate online. Managerii de spitale publice au obligația de a publica periodic, pe site-urile unităților, date clare despre activitatea spitalelor pe care le conduc. Această măsură este stabilită prin ordin al ministrului Sănătății și stabilește o schimbare majoră în modul în care spitalele publice își raportează activitatea. Transparența nu mai este opțională, ci o regulă obligatorie”, a scris Alexandru Rogobete, miercuri pe Facebook.

El a mai spus că managerii trebuie să facă cunoscute informațiile despre activitatea medicală, economică și administrativă a spitalelor, inclusiv indicatori de performanță pentru ei și pentru șefii de secție”.

În mod regulat, va fi afișat numărul de transferuri către alte unități și serviciile oferite pe fiecare specialitate, a adăugat Rogobete.

Ce date trebuie să facă publice managerii spitalelor

Indicatori de calitate:

rata infecțiilor asociate asistenței medicale

procentul de reinternări la 48 de ore după externare

procentul de pacienți internați și apoi transferați într-un alt spital în primele 72 de ore

gradul de satisfacție al pacienților

Date financiare:

venituri totale ale spitalului

venituri realizate în baza contractului cu CNAS

venituri de la bugetul de stat

venituri din proiecte cu finanțare nerambursabilă

venituri din servicii medicale acordate contra cost

cheltuieli totale, cheltuieli de personal, cheltuieli cu medicamente, cheltuieli cu materiale sanitare, reactivi și dezinfectanți

Date de utilizare a serviciilor:

numărul de spitalizări continue

numărul de spitalizări de zi

durata medie de spitalizare

rata cazurilor internate prin transfer dintr-un alt spital

indicele de complexitate a cazurilor (ICM)

numărul de consultații efectuate în ambulatoriul integrat

meniul zilnic, detaliat pe regimuri

Rogobete a mai subliniat că „indicatorii de performanță nu vor fi doar simple date statistice, vor fi instrumente prin care să putem evalua obiectiv activitatea fiecărui manager și a fiecărui șef de secție”.

„Dacă vrem spitale mai bune, trebuie să știm exact cine își face treaba și cine nu. Încrederea ne face bine!”, a conchis el.

Editor : Ana Petrescu