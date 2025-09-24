Live TV

Ministrul Sănătății obligă managerii spitalelor să pună pe site date despre activitate. De când va fi aplicată măsura

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - ALIANTA PENTRU PREVENIREA, DEPISTAREA SI TRATAMENTUL
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Ce date trebuie să facă publice managerii spitalelor

Managerii spitalelor publice vor fi obligați să publice periodic, pe site-urile unităților, date clare despre activitatea spitalelor pe care le conduc, o măsură stabilită prin ordinul ministrului Sănătății, a anunțat Alexandru Rogobete.

„Conducerea unui spital public nu este un privilegiu. Este o responsabilitate față de pacienți, față de personalul medical și față de banii publici. De la 1 octombrie, această responsabilitate nu va mai putea fi ignorată. Va fi vizibilă, în mod transparent, în rapoartele publicate online. Managerii de spitale publice au obligația de a publica periodic, pe site-urile unităților, date clare despre activitatea spitalelor pe care le conduc. Această măsură este stabilită prin ordin al ministrului Sănătății și stabilește o schimbare majoră în modul în care spitalele publice își raportează activitatea. Transparența nu mai este opțională, ci o regulă obligatorie”, a scris Alexandru Rogobete, miercuri pe Facebook.

El a mai spus că managerii trebuie să facă cunoscute informațiile despre activitatea medicală, economică și administrativă a spitalelor, inclusiv indicatori de performanță pentru ei și pentru șefii de secție”.

În mod regulat, va fi afișat numărul de transferuri către alte unități și serviciile oferite pe fiecare specialitate, a adăugat Rogobete.

Indicatori de calitate:

  • rata infecțiilor asociate asistenței medicale
  • procentul de reinternări la 48 de ore după externare
  • procentul de pacienți internați și apoi transferați într-un alt spital în primele 72 de ore
  • gradul de satisfacție al pacienților

Date financiare:

  • venituri totale ale spitalului
  • venituri realizate în baza contractului cu CNAS
  • venituri de la bugetul de stat
  • venituri din proiecte cu finanțare nerambursabilă
  • venituri din servicii medicale acordate contra cost
  • cheltuieli totale, cheltuieli de personal, cheltuieli cu medicamente, cheltuieli cu materiale sanitare, reactivi și dezinfectanți

Date de utilizare a serviciilor:

  • numărul de spitalizări continue
  • numărul de spitalizări de zi
  • durata medie de spitalizare
  • rata cazurilor internate prin transfer dintr-un alt spital
  • indicele de complexitate a cazurilor (ICM)
  • numărul de consultații efectuate în ambulatoriul integrat
  • meniul zilnic, detaliat pe regimuri

Rogobete a mai subliniat că „indicatorii de performanță nu vor fi doar simple date statistice, vor fi instrumente prin care să putem evalua obiectiv activitatea fiecărui manager și a fiecărui șef de secție”.

„Dacă vrem spitale mai bune, trebuie să știm exact cine își face treaba și cine nu. Încrederea ne face bine!”, a conchis el.

