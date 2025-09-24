Ministrul Sănătății obligă managerii spitalelor să pună pe site date despre activitate. De când va fi aplicată măsura

Managerii spitalelor publice vor fi obligați să publice periodic, pe site-urile unităților, date clare despre activitatea spitalelor pe care le conduc, o măsură stabilită prin ordinul ministrului Sănătății, a anunțat Alexandru Rogobete.
„Conducerea unui spital public nu este un privilegiu. Este o responsabilitate față de pacienți, față de personalul medical și față de banii publici. De la 1 octombrie, această responsabilitate nu va mai putea fi ignorată. Va fi vizibilă, în mod transparent, în rapoartele publicate online. Managerii de spitale publice au obligația de a publica periodic, pe site-urile unităților, date clare despre activitatea spitalelor pe care le conduc. Această măsură este stabilită prin ordin al ministrului Sănătății și stabilește o schimbare majoră în modul în care spitalele publice își raportează activitatea. Transparența nu mai este opțională, ci o regulă obligatorie”, a scris Alexandru Rogobete, miercuri pe Facebook.
Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media
El a mai spus că managerii trebuie să facă cunoscute informațiile despre activitatea medicală, economică și administrativă a spitalelor, inclusiv indicatori de performanță pentru ei și pentru șefii de secție”.
În mod regulat, va fi afișat numărul de transferuri către alte unități și serviciile oferite pe fiecare specialitate, a adăugat Rogobete.
Ce date trebuie să facă publice managerii spitalelor
Indicatori de calitate:
- rata infecțiilor asociate asistenței medicale
- procentul de reinternări la 48 de ore după externare
- procentul de pacienți internați și apoi transferați într-un alt spital în primele 72 de ore
- gradul de satisfacție al pacienților
Date financiare:
- venituri totale ale spitalului
- venituri realizate în baza contractului cu CNAS
- venituri de la bugetul de stat
- venituri din proiecte cu finanțare nerambursabilă
- venituri din servicii medicale acordate contra cost
- cheltuieli totale, cheltuieli de personal, cheltuieli cu medicamente, cheltuieli cu materiale sanitare, reactivi și dezinfectanți
Date de utilizare a serviciilor:
- numărul de spitalizări continue
- numărul de spitalizări de zi
- durata medie de spitalizare
- rata cazurilor internate prin transfer dintr-un alt spital
- indicele de complexitate a cazurilor (ICM)
- numărul de consultații efectuate în ambulatoriul integrat
- meniul zilnic, detaliat pe regimuri
Rogobete a mai subliniat că „indicatorii de performanță nu vor fi doar simple date statistice, vor fi instrumente prin care să putem evalua obiectiv activitatea fiecărui manager și a fiecărui șef de secție”.
„Dacă vrem spitale mai bune, trebuie să știm exact cine își face treaba și cine nu. Încrederea ne face bine!”, a conchis el.
Editor : Ana Petrescu