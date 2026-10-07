Mirabela Grădinaru a vizitat Secţia de Terapie Intensivă nou-născuţi de la Spitalul Marie Curie

Mirabela Grădinaru, partenera preşedintelui Nicuşor Dan, a vizitat miercuri Secţia de Terapie Intensivă nou-născuţi de la Spitalul Marie Curie, pe care Inima Copiilor a construit-o în 2013.

La Secţia de Terapie Intensivă nou-născuţi de la Spitalul Marie Curie sunt îngrijiţi mulţi dintre cei mai bolnavi copii din toată ţara, cu patologii extrem de diverse - malformaţii cardiace complexe, boli genetice grave, prematuritate şi malformaţii digestive, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a clinicii.

Însoţită de dr. Cătălin Cîrstoveanu, şeful Secţiei de Terapie Intensivă nou-născuţi, Mirabela Grădinaru a vizitat spaţiile în care sunt îngrijiţi copiii: zona de terapie neonatală, zona de post terapie şi Banca de Lapte Matern.

„A vizitat şi clădirea aproape finalizată a clinicii extinse, viitoarea sală de operaţii, farmacia, centrul de training destinat tinerilor medici şi RMN-ul neonatal. Prima Doamnă a adresat mulţumiri medicilor şi asistenţilor pentru dedicarea şi responsabilitatea cu care, zi de zi, sunt alături de copii şi de familiile acestora”, a mai transmis sursa citată.

Editor : B.P.