Live TV

Mirabela Grădinaru a vizitat Secţia de Terapie Intensivă nou-născuţi de la Spitalul Marie Curie

Data publicării:
mirabela gradinaru in vizita la un spital de copii
Mirabela Grădinaru, alături de dr. Cătălin Cîrstoveanu, în vizită la Secția de Terapie Intensivă nou-născuți de la Spitalul Marie Curie. Sursă foto: Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Mirabela Grădinaru, partenera preşedintelui Nicuşor Dan, a vizitat miercuri Secţia de Terapie Intensivă nou-născuţi de la Spitalul Marie Curie, pe care Inima Copiilor a construit-o în 2013.

La Secţia de Terapie Intensivă nou-născuţi de la Spitalul Marie Curie sunt îngrijiţi mulţi dintre cei mai bolnavi copii din toată ţara, cu patologii extrem de diverse - malformaţii cardiace complexe, boli genetice grave, prematuritate şi malformaţii digestive, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a clinicii.

Însoţită de dr. Cătălin Cîrstoveanu, şeful Secţiei de Terapie Intensivă nou-născuţi, Mirabela Grădinaru a vizitat spaţiile în care sunt îngrijiţi copiii: zona de terapie neonatală, zona de post terapie şi Banca de Lapte Matern.

„A vizitat şi clădirea aproape finalizată a clinicii extinse, viitoarea sală de operaţii, farmacia, centrul de training destinat tinerilor medici şi RMN-ul neonatal. Prima Doamnă a adresat mulţumiri medicilor şi asistenţilor pentru dedicarea şi responsabilitatea cu care, zi de zi, sunt alături de copii şi de familiile acestora”, a mai transmis sursa citată.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Asistent maternal în România. Foto Getty Images
1
Jobul plătit de stat pe care îl poți face în propria locuință. Ce salariu poți primi și...
eurovision 2027 burgas ESC_Burgas2027_City_16x9-fill_size=1600x900
2
Încă o țară anunță că se retrage de la Eurovision 2027: „Nu vom vedea drapelul nostru pe...
INSTANT_CONSULTARI_PSD_65_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Stenograme din ședința greilor PSD. Grindeanu: „Profil de premier de tip Cioloș”. Dîncu...
donald trump profimedia
4
„Să distrugă Los Angeles sau San Diego. Este un preț mic”. Trump, declarații uluitoare...
Far-Right Israelis Protest Outside UK Consulate In East Jerusalem
5
Tensiuni între Regatul Unit și Israel. Londra ar putea expulza zeci de diplomați dacă va...
Selecționerul a fost dat afară și înlocuitorul a fost ales: Edi Iordănescu!
Digi Sport
Selecționerul a fost dat afară și înlocuitorul a fost ales: Edi Iordănescu!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
mirabela grădinaru
Mirabela Grădinaru: Provocarea următorilor ani - transformarea energiei creative într-un avantaj strategic pentru ţară
746002901_18187346932385573_7570002088140374802_n
Csoma Botond, despre ideea lui Traian Băsescu ca Mirabela Grădinaru să candideze la alegerile prezidențiale: „Cred că a făcut o glumă”
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan
„S-ar putea să avem o candidată la prezidențiale, Mirabela Grădinaru”. Băsescu: „A învăţat mersul pe covoare prin toate capitalele”
mirabela grădinaru
Mirabela Grădinaru: Trebuie să vorbim despre lumea în care cresc copiii noştri, o lume în care ecranele au devenit aproape inevitabile
nicusor dan petr pevel
Nicuşor Dan a fost primit la Praga de preşedintele Cehiei, Petr Pavel. Ce au discutat cei doi șefi de stat
Recomandările redacţiei
Russia attacks civilian ship in Black Sea for 3rd time
Noile atacuri cu drone pun la încercare securitatea Mării Negre. Un...
2026-10-05-3845
Luca Niculescu se întâlnește joi cu partidele pentru stabilirea...
Nicusor Dan catedrala mantuirii neamului 5
Nicuşor Dan, la Biserica Palatului Cotroceni: E important să avem tot...
busoi digi24
Cristian Bușoi: Facturile la gaze nu vor crește pentru consumatorii...
Ultimele știri
România a coborât 6 locuri în clasamentul FIFA după înfrângerile din Liga Naţiunilor
A încercat Trump să destrame guvernul polonez? Întâlnirea confidențială din martie a președintelui SUA cu ministrul polonez al Apărării
Trump, prima reacție după moartea angajatei unui institut de ciumă din Rusia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis au alte nume la școală. Cum sunt strigați copiii lui...
Cancan
Cristina Mărie, prietena de familie a lui Culiță Sterp, a murit la doar 37 de ani. Boala RARĂ de care suferea
Fanatik.ro
Bombă! Cerut de fani înapoi la naționala României, Edi Iordănescu e favorit să preia o altă reprezentativă...
editiadedimineata.ro
China își crește influența în Grecia prin intermediul influencerilor
Fanatik.ro
Cristiano Ronaldo și-a luat inima în dinți și i-a scris lui Messi după retragerea de la națională! Ce mesaj...
Adevărul
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat statul în judecată după ce au fost despăgubiți cu 5 lei/mp pentru...
Playtech
Ce studii are Irina Tănase și unde lucrează în prezent. Fosta parteneră a lui Liviu Dragnea pare că s-a mutat...
Digi FM
Boris Becker, tandru cu soția cu 22 de ani mai tânără. Lilian, superbă în costum de baie, la mai puțin de un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: ”Mbappe a decis să plece de la Real” și și-a ales următoarea echipă! Cel mai scump...
Pro FM
Cum arată viața lui Cheloo departe de București. S-a retras la Breaza de aproape 20 de ani: "N-aș vrea să mă...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Vin Diesel, fotografie rară cu fiica sa de 11 ani. Ce spune actorul despre rolul de tată: „Mă completează”
Adevarul
Orașul din România unde metrul pătrat de apartament a trecut de 3.000 de euro. Cât de mare este diferența...
Newsweek
Un pensionar obligă Casa de Pensii să îi recunoască 7 ani munciți în grupa a II-a. Ce bani în plus va primi?
Digi FM
Angelina Jolie și-a vândut casa din LA. Unde și-ar dori să trăiască și cine este vedeta care a cumpărat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum s-a schimbat viața unei tinere după ce a ales să nu mai folosească telefonul zece zile: „Am simțit cum mă...
Digi Animal World
Cățelul tău mușcă atunci când vă jucați? Greșeala pe care o fac mulți stăpâni fără să-și dea seama
Film Now
Cum arată Sigourney Weaver în 2026 la 77 de ani. Azi este ziua ei
UTV
Bărbatul care a mers pe jos în jurul lumii s-a întors în țara natală. Călătoria sa a început în 1998