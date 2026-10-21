Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a transmis un mesaj video în cadrul celei de-a doua ediții a Conferinței „Sănătatea mintală în era digitală”, în care a vorbit despre provocările cu care se confruntă copiii și adolescenții într-o lume dominată de tehnologie. Aceasta a subliniat importanța sprijinului oferit de părinți, profesori și specialiști, dar și nevoia ca sănătatea mintală să nu mai fie un subiect tabu.

„Vorbim despre sănătatea mintală într-o epocă în care suntem mai conectați ca niciodată și, uneori, mai singuri ca niciodată. Suntem la câteva secunde distanță de orice informație, de orice om, de orice imagine. Pentru copiii noștri, lumea aceasta nu este una nouă. Este lumea în care s-au născut”, a transmis Mirabela Grădinaru, potrivit unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook a organizatorului evenimentului.

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Partenera președintelui a afirmat că telefoanele, tabletele și rețelele sociale fac parte din viața copiilor încă de la început, motiv pentru care discuția despre tehnologie ar trebui să depășească ideea de interdicție.

„De aceea, cred că discuția noastră nu ar trebui să înceapă cu întrebarea «Cum îi ținem departe de tehnologie?», ci poate cu una mai dificilă: «Cum îi ajutăm să trăiască sănătos într-o lume în care tehnologia va fi mereu prezentă?»”, a declarat aceasta.

Din perspectiva sa de mamă, Mirabela Grădinaru a vorbit și despre dilemele părinților, care încearcă să găsească echilibrul între stabilirea unor limite și înțelegerea nevoilor copiilor.

„Părinții nu au întotdeauna răspunsurile. Nici nu cred că trebuie să le aibă, dar cred că putem încerca să rămânem aproape. Să vedem copilul dincolo de ecran”, a explicat ea.

Ce poate ascunde timpul petrecut în fața ecranelor

Mirabela Grădinaru a atras atenția că utilizarea îndelungată a telefonului nu trebuie privită exclusiv ca un obicei care trebuie corectat, ci și ca un posibil semnal al unor dificultăți emoționale sau sociale.

„Uneori, ceea ce noi vedem ca fiind un timp prea îndelungat petrecut pe telefon poate însemna, pentru copil, nevoia de a aparține unui grup, poate însemna comparație, frica de a nu fi exclus, singurătate sau, pur și simplu, poate fi locul în care încearcă să fugă pentru câteva ore de ceva ce îl apasă”, a spus aceasta.

Totodată, ea a subliniat că stabilirea unor limite rămâne importantă, însă acestea trebuie însoțite de explicații, răbdare și apropiere.

„Copiii au nevoie de adulți care să le ofere repere și siguranță, dar cred că limita funcționează cel mai bine atunci când nu vine singură, ci împreună cu explicația, cu răbdarea și, mai ales, cu relația”, a afirmat Mirabela Grădinaru.

Partenera președintelui a susținut că, atunci când este abordată sănătatea mintală a copiilor și adolescenților, atenția nu trebuie îndreptată doar asupra comportamentului acestora, ci și asupra mediului în care cresc.

„Să ne uităm și la lumea pe care am construit-o în jurul lor: o lume foarte rapidă, foarte zgomotoasă, o lume în care succesul este expus permanent, în care comparația este la un gest distanță și în care, uneori, până și timpul de odihnă trebuie fotografiat, postat și validat”, a subliniat ea.

În acest context, Mirabela Grădinaru a evidențiat importanța unui mediu în care copiii să își poată exprima emoțiile și temerile fără teama de a fi judecați.

„Poate că una dintre cele mai importante forme de protecție pe care le putem oferi unui copil este un loc în care nu trebuie să demonstreze nimic, un loc în care poate spune: «Mi-e greu», «Mi-e frică» sau, pur și simplu, «Nu știu ce se întâmplă cu mine» și în care răspunsul nostru să nu fie imediat o lecție, o critică sau o soluție, ci, pentru început: «Te ascult»”, a transmis aceasta.

Apel pentru eliminarea stigmatului legat de sănătatea mintală

Mirabela Grădinaru a subliniat că protejarea sănătății mintale a copiilor presupune implicarea specialiștilor, a cadrelor didactice și a părinților, dar și crearea unui climat în care solicitarea ajutorului să nu fie asociată cu slăbiciunea sau eșecul.

„Avem nevoie de specialiști, de profesori pregătiți și de părinți informați, dar, înainte de toate, avem nevoie să facem din sănătatea mintală un subiect despre care se poate vorbi fără rușine”, a afirmat ea.

„Pentru că un copil care cere ajutor nu este un copil slab. Un părinte care cere ajutor nu este un părinte care a eșuat. Și un om care spune că nu este bine nu ar trebui să simtă că trebuie să se ascundă”, a adăugat partenera președintelui.

În încheiere, aceasta a subliniat că adulții au responsabilitatea de a le oferi copiilor sprijinul necesar pentru a face față provocărilor lumii digitale.

„Poate că nu putem face lumea din jurul copiilor noștri mai simplă, dar putem face ceva foarte important: putem avea grijă ca ei să nu fie nevoiți să o traverseze singuri”, a transmis Mirabela Grădinaru.

Conferință despre efectele tehnologiei asupra copiilor și adolescenților

Cea de-a doua ediție a Conferinței „Sănătatea mintală în era digitală”, organizată de revista Q Magazine la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, sub egida ministerelor Sănătății și Educației, a reunit medici, profesori, elevi, studenți, părinți și reprezentanți ai autorităților.

Participanții au dezbătut modalitățile prin care utilizarea tehnologiei poate fi limitată astfel încât să fie prevenite dependența, simptomele asociate bolilor mintale, alienarea și regresul intelectual.

Evenimentul a pus în prim-plan nevoia de a identifica soluții pentru protejarea sănătății mintale a copiilor și adolescenților într-un mediu digital tot mai prezent în viața de zi cu zi.

Editor : Ana Petrescu