Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, a spus joi, în cadrul unui eveniment parte a proiectului „România în Lumină”, că în spatele statisticilor sunt copii care merg la culcare cu grija zilei de mâine, care se simt singuri şi care nu au acces la servicii de sprijin sau care se confruntă cu violenţa, discriminarea şi lipsurile. „Cred că aceasta este una dintre cele mai importante responsabilităţi ale noastre: să nu lăsăm niciun copil în urmă şi să nu permitem ca şansele lui în viaţă să fie hotărâte de împrejurările în care s-a născut”, a arătat Grădinaru.

Ea a participat, joi, la un eveniment în cadrul căruia Administraţia Prezidenţială şi UNICEF au marcat două momente aniversare: 80 de ani de activitate a UNICEF la nivel mondial şi 35 de ani de parteneriat şi rezultate pentru copii în România.

„Dincolo de cifre şi bilanţuri, în spatele acestei istorii se află milioane de poveşti de viaţă, de speranţă şi de curaj. Cred că fiecare dintre noi îşi aminteşte un moment din copilărie în care s-a simţit în siguranţă, încurajat sau ascultat. Poate a fost un cuvânt bun, poate a fost o mână întinsă la un momentul potrivit sau, pur şi simplu, sentimentul că cineva crede în tine. Pentru un copil, astfel de momente pot face o diferenţă enormă. Uneori ele pot schimba chiar întregul drum al vieţii. De aceea, atunci când vorbim despre drepturile copilului, nu vorbim doar despre convenţii, legi sau politici publice. Vorbim despre lucruri profund umane, despre grija pe care le-o purtăm copiilor, despre şansa fiecăruia de a creşte frumos, de a învăţa, de a visa şi de a-şi descoperi propriul drum”, a spus Grădinaru, potrivit News.ro.

Ea a precizat că este important ca fiecare copil să crească într-un mediu sigur, să aibă acces la educaţie şi servicii de sănătate şi să fie protejat când este vulnerabil.

„În urmă cu peste trei decenii, România a fost printre primele state care au ratificat Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului. A fost un angajament important prin care ne-am asumat că fiecare copil, indiferent de locul în care se naşte, de familia din care provine sau de dificultăţile pe care le întâmpină, merită protecţie, educaţie, sănătate şi şanse egale. Astăzi avem motive să privim cu încredere la progresele făcute. Am înţeles mai bine cât de important este ca fiecare copil să crească într-un mediu sigur, să aibă acces la educaţie şi servicii de sănătate şi să fie protejat când este vulnerabil. În acest parcurs, cooperarea dintre instituţiile statului, partenerii internaţionali şi societatea civilă au avut un rol important, dar ştim cu toţii că mai sunt multe de făcut”, a spus Grădinaru.

Ea a subliniat că, în spatele statisticilor, sunt copii care merg la culcare cu grija zilei de mâine.

„În spatele statisticilor sunt copii care merg la culcare cu grija zilei de mâine, copii care se simt singuri, care nu au acces la servicii de sprijin sau care se confruntă cu violenţa, discriminarea şi lipsurile. Sunt copii care au nevoie nu doar de ajutor, ci şi de cineva care să îi vadă, să îi asculte şi să le dea încredere. Cred că aceasta este una dintre cele mai importante responsabilităţi ale noastre: să nu lăsăm niciun copil în urmă şi să nu permitem ca şansele lui în viaţă să fie hotărâte de împrejurările în care s-a născut”, a spus Grădinaru.

Ea a subliniat că investiţiile în educaţie şi sănătate sunt investiţii în oameni.

„Investiţiile în educaţie, sănătate şi protecţie socială sunt înainte de toate investiţii în oameni. Înseamnă să le oferim copiilor nu doar condiţii mai bune astăzi, ci şi posibilitatea de a deveni adulţi încrezători, responsabili şi liberi să îşi construiască propriul viitor. Şi mai cred că avem foarte multe de învăţat de la copii, de la sinceritatea lor, de la felul în care privesc lumea, de la curajul cu care pun întrebări şi de la speranţa cu care cred că lucrurile pot fi mai bune. Trebuie să facem loc să vorbească şi mai ales să îi ascultăm cu adevărat. Pentru că o lume construită pentru copii nu poate fi imaginată fără vocea lor”, a mai declarat Grădinaru.

Editor : M.B.