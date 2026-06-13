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Mircea Miclea, avertisment despre viitorul educației: Doar 9% dintre cadrele didactice au sub 30 de ani. „Vom rămâne fără profesori”

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Foto: Agerpres

Mircea Miclea, fostul ministru al Educației din guvernul Tăriceanu, a transmis un avertisment dur cu privire la viitorul sistemului de educație din România, potrivit News.ro. Acesta susține că una dintre cele mai mari probleme ale sistemului educațional este îmbătrânirea corpului profesional și lipsa tinerilor care aleg această carieră.

Fostul ministru susține că doar 9% din cadrele didactice care profesează au sub 30 de ani și avertizează că vom rămâne fără profesori. „Doar 9% dintre cadrele didactice sunt sub 30 de ani. (...). În curând vom rămâne fără profesori", susține Mircea Miclea, care explică că datele arată o scădere îngrijorătoare a atractivităţii profesiei didactice pentru generaţiile tinere.

Mircea Miclea a descris anul școlar în curs drept unul extrem de dificil pentru cadrele didactice, în special pentru cei din mediul rural: „Pentru profesorii din mediul rural, unde este mult mai greu de a face lucrurile, a însemnat, de fapt, încă o navetă. (...) Niciodată n-am văzut atâta tristeţe sau frustrare în cancelarii”, a explicat fostul ministru.

De asemenea, fostul ministru a vorbit și despre inegalitataa de șanse dintre elevii din România. Miclea susține că diferențele dintre performanțe nu sunt generate doar de mediul social sau de dotările școlilor, ci de accesul profesorilor la calitate.

„Principala ne-egalitate de şanse este accesul la profesorul foarte bun", a spus acesta, explicând că elevii din anumite zone sau şcoli nu beneficiază de aceleaşi oportunităţi ca cei care au acces la profesori performanţi.

Fostul ministru susține că o soluție pentru inegalitatea de șanse ar fi crearea unei platforme naţionale cu lecţii înregistrate susţinute de cei mai buni profesori din ţară, pentru toate materiile şi pentru toate clasele, de la ciclul primar până la liceu.

 

Editor : A.R.

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