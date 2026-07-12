Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței, consideră că intervenția autorităților în cazul centrului administrat de Viorel Pașca a fost excesivă, în condițiile în care beneficiarii nu s-ar fi aflat într-un pericol iminent. Ea afirmă că statul a eșuat de multe ori în protejarea persoanelor vulnerabile și spune că viitorul Guvern trebuie să găsească soluții pentru astfel de situații.

„Nu cunosc foarte bine cazul, doar ce am văzut în presă, nu știam dinainte despre despre această această asociație. Înțeleg că este o asociație și n-aș vrea să mai îmi exprim o opinie pentru că este o anchetă în curs. Pot să spun că da, statul, și asta știu și din experiența mea de ONG, a eșuat de multe ori în a avea grijă de cei vulnerabili. Și aici avem o mare problemă și este un lucru pe care următorul guvern, dacă va veni curând, va trebui să o să o rezolve într-o formă sau alta. În rest, ce mai știu din experiența mea de ONG-ist este ca atunci când vrei să faci lucruri într-un ONG, dacă vrei să nu fii vulnerabil, trebuie să respecți legea la virgulă pentru că doar așa poți să asigur niște servicii de calitate și doar așa poți să generezi încredere”, a explicat Mirela Nemțanu, CEO Hospice, în momentul în care a fost întrebată despre cazul Pașca.

Întrebată dacă s-a interesat de situația celor aproximativ 400 de persoane mutate în alte centre din țară, aceasta a precizat că a primit informații de la ministrul Dragoș Pîslaru, care gestionează situația.

„Am vorbit cu ministru Pâslaru despre asta. Nu am vorbit personal, pentru că chiar nu am toate informațiile. Am primit informații de la ministrul Pâslaru, care gestionează cumva, e în legătură cu cei care se ocupă direct de caz. Știu că sunt în diferite locuri din țară, unii în spitale, alții în niște locații. Știu că doar câțiva dintre ei au familii care s-au interesat de ei, dar nu, n-am făcut mai mult de atât, pentru că e cumva da, nu, n-am făcut”, a explicat aceasta.

Referitor la modul în care autoritățile au intervenit în acest caz, CEO-ul Hospice spune că acțiunea a fost excesivă și consideră că persoanele aflate în centru nu erau într-un pericol iminent. Mirela Nemțanu consideră că, în astfel de situații, autoritățile ar trebui să încerce mai întâi să sprijine centrele care găzduiesc persoane vulnerabile să intre în legalitate, acolo unde acest lucru este posibil.

„Mi s-a părut excesivă acțiunea, nu știu de ce DIICOT și celelalte instituții au decis să facă asta. Noi nu am avut informații la nivelul Guvernului, eu am aflat efectiv din presă. Înțeleg că era o anchetă, că erau acolo oameni infiltrați care furnizau informații. Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent. Deci nu cred că era necesară acest gen de acțiune în forță. Acum, probabil că la un moment dat, organele de anchetă ne vor lămuri și asupra motivului pentru care au decis să facă intervenția în acest fel. Cred că atunci când identificăm astfel de asociații sau astfel de locuri în care sunt găzduiți oameni vulnerabili, trebuie să facem, statul trebuie să facă tot ce poate ca să îi ajute pe acei oameni să intre în legalitate. Cred că asta ar fi fost cea mai bună soluție.

De asemenea, CEO-ul Hospice a declarat că a discutat despre acest caz și cu premierul interimar Ilie Bolojan, care i-ar fi spus că nu l-a cunoscut pe Viorel Pașca și că nu a avut nicio implicare în această situație.

„Eu am discutat cu domnul Bolojan despre acest caz și mi-a spus că nu l-a cunoscut pe acest om și nu s-a întâlnit niciodată cu el, fiindcă nu era genul care să meargă să viziteze locuri dacă nu avea o treabă de făcut. Domnul Bolojan e o persoană foarte pragmatică. N-a avut nicio implicație în acest caz. Chiar dacă s-a încercat o legare a lui Ilie Bolojan de cazul Dumbrava, cred că a eșuat”, a explicat aceasta.

Cazul centrului administrat de Viorel Pașca, din localitatea Dumbrava, județul Bihor, a intrat în atenția autorităților după o anchetă care a vizat modul în care erau îngrijite persoane vulnerabile găzduite în acest centru. În urma intervenției autorităților, aproximativ 400 de persoane au fost relocate în alte centre din țară, spitale sau alte locații, în timp ce instituțiile abilitate continuă verificările în acest caz.

Editor : Andreea Rubica