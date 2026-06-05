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Video Miruță spune că Ucraina nu a transmis la timp că a pierdut controlul dronelor: „Respectuos e să fim anunțați rapid”

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radu miruta sustine o conferinta de presa
Radu Miruță. Foto: gov.ro
Din articol
Ucraina a notificat România în jurul orei 10.00 Miruță: „Așteptarea este ca, atunci când se pierde controlul, să ne anunțe” Autoritățile române cer explicații părții ucrainene Cine avea responsabilitatea detectării dronei

Radu Miruță a declarat vineri că drona din portul civil Constanța fusese observată încă de la ora 6.00, însă notificarea din partea autorităților ucrainene privind pierderea controlului asupra a patru drone a fost transmisă abia în jurul orei 10.00, la câteva ore distanță. Ministrul interimar al Apărării a precizat că monitorizarea și detectarea unor astfel de situații din zona portuară nu intră în responsabilitatea Armatei Române, ci a Gărzii de Coastă și a Autorității Navale, și a anunțat că vor avea loc discuții cu partea ucraineană pe tema modului de comunicare a incidentului.

Ucraina a notificat România în jurul orei 10.00

Întrebat la sediul MAI când au anunțat forțele ucrainene autoritățile române, Miruță a explicat că drona fusese observată cu câteva ore înainte.

„Eu știu că întâmplând-se atâtea situații cu drone, când se aude despre dronă se lipsește la MApN. De data aceasta situația a fost diferită. Uitați că sunt la MAI pentru a colabora cu celelalte autorități cu responsabilități în domeniu. Drona a fost văzută în portul civil, azi dimineață, în jurul orei 6.00, 6.00 și un pic. În jurul orei 10.00, autoritățile ucrainene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a patru drone și că, într-un timp foarte scurt urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze, ceea ce ne-a permis cu 10, 15 minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă, pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să fie afectate viețile omenești, ale echipelor din partea mai multor autorități care ajunseseră la fața locului și analizau zona respectivă”, a declarat Radu Miruță.

Miruță: „Așteptarea este ca, atunci când se pierde controlul, să ne anunțe”

Întrebat despre diferența dintre momentul pierderii controlului asupra dronelor și notificarea transmisă României, în contextul în care jurnaliștii au remarcat că partea ucraineană susține că a informat autoritățile române la timp, ministrul interimar al Apărării a afirmat că a discutat direct cu omologul său ucrainean.

„Când am primit această notificare din partea autorităților ucrainene, acesta a fost și motivul pentru care l-am sunat pe ministrul Apărării din Ucraina, spunându-i foarte deschis că așteptarea este ca, atunci când se pierde controlul, să ne anunțe”, a precizat ministrul interimar.

„Găsesc reciproc respectuos ca atunci când într-o țară aflată în război, cum se află Ucraina, se întâmplă un astfel de eveniment, să ne informeze cât de repede se poate. România a descoperit, a văzut această dronă azi dimineață, la ora 6:00. Autoritățile au început să analizeze să vadă despre ce e vorba. Confirmarea venit undeva la ora 10:00. Dacă atunci au aflat, nu știu să vă spun care este motivul pentru care autoritățile din Ucraina ne-au notificat la ora 10:00 și nu la ora 6:00 sau la ora 4:05 când o fi știut”, a mai spus Miruță.

Referitor la instituțiile care au intervenit în gestionarea incidentului, Miruță a enumerat mai multe structuri implicate.

„Pot să vă spun care au fost instituțiile implicate. A fost Garda de Coastă care are responsabilitate în zona Mării Negre, a fost SRI, Autoritatea Navală, specialiști de la MApN care să se ocupe ca un eventual explozibil să fie eliminat în siguranță”, a declarat acesta.

Autoritățile române cer explicații părții ucrainene

Ministrul interimar a precizat că, împreună cu ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a solicitat o discuție cu oficialii ucraineni pentru clarificarea situației.

„Împreună cu domnul Predoiu am solicitat să avem o conferință împreună cu ministrul de Interne, ministrul Apărării din Ucraina. Este o țară aflată în război, în care se întâmplă lucruri nu neapărat în ordinea în care ne așteptăm noi, însă în același timp și pentru noi este mai ușor să reacționăm dacă ni se spune, nu neapărat detaliat, că s-a pierdut controlul acestor drone și că ar putea fi în apele teritoriale din România”, a afirmat Miruță.

Întrebat despre încărcătura explozivă a dronei, ministrul interimar al Apărării a arătat că o expertiză completă este dificil de realizat după explozie.

„Având în vedere că ea a explodat nu se poate face o altfel de expertiză. Cei de la MAI, SRI au mai multe detalii cu privire la cantitatea de explozibil. O astfel de dronă poate duce până la 300 kg de explozibil”, a declarat Miruță.

Cine avea responsabilitatea detectării dronei

În ceea ce privește capacitatea de detectare a unei astfel de drone înainte de apariția acesteia în port, ministrul a spus că responsabilitatea monitorizării nu aparține Armatei Române.

„E o întrebare la care pot să vă răspund doar întrebând și eu astăzi, având în vedere că nu e o zonă de supraveghere a Armatei române. Acolo este Garda de Coastă și Autoritatea Navală, de la care am înțeles că radarele pot să observe o astfel de dronă dacă este metalică și dacă este un metru, un metru și jumătate înălțime”, a precizat ministrul interimar al Apărării.

Editor : Ana Petrescu

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