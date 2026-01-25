Tendința de a pune nou-născuților cel puțin două prenume se menține printre români. Cele mai populare rămân Andrei și Maria, folosite în diverse combinații. În Iași, de exemplu, unul dintre orașele cu cea mai mare natalitate din țară, trei sferturi dintre părinti le-au pus copiilor două prenume. Un procent dintre nou-născuți au primit chiar trei. Printre cele mai rare au fost Costel, Nicanor, Demetra sau Melania.

Moda celor două prenume se menține de câteva zeci de ani. Anul trecut, în Iași, doar un sfert dintre părinți au ales un singur prenume copiilor lor. Ceilalți au primit două sau chiar trei prenume.

„În peste 75% din cazuri, copilașii anului 2025 au avut cel puțin două prenume. Au fost și 99 de situații în care aceștia au avut trei prenume. Au revenit la modă numele de inspirație românească, iar liderii detașați în aceste clasamente sunt pentru băieți - Andrei și pentru fete - Maria”, explică Marius Bodoga, director Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi.

În topul celor mai comune nume mai regăsim Gabriel, Ștefan, Matei și Alexandru - pentru băieți, iar pentru fete - Elena, Ioana, Andreea și Sofia.

Nume populare pentru băieți

sursa: Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Andrei

Gabriel

Șefan

Matei

Alexandru

Nume populare pentru fete

Sursa: Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Maria

Elena

Ioana

Andreea

Sofia

„Da, am două prenume. Principala cauză este faptul că părinții mei - unul a preferat un prenume, unul celălalt. Îl folosesc doar pe unul singur”, spune o tânără.

„Am ales eu să-mi zică Roxana. Elena nu-mi place”, recunoaște o altă tânără.

„Mă prezint și eu doar cu un nume”, completează altcineva.

„E chestia asta tradițională la noi: să avem un nume de sfânt. Altceva nu văd drept util în a avea două prenume”, e de părere o altă tânără.

„Am doua prenume și, în medii oficiale, cu ambele prenume. În rest, cu cel pe care îl prefer eu. Răspund la ambele”, spune altcineva.

„Mie, personal, îmi place că ambele nume au zile onomastice și nu am neapărat o preferință”, spune amuzată o altă tânără.

Specialiștii spun că folosirea numelui complet e recomandată în contexte oficiale sau în activități profesionale. Altfel, creează confuzie.

„Creierul nostru prelucrează destul de rapid informațiile și memorează puțin încât, dacă folosim două nume, s-ar putea, dimpotrivă, să creeze o anumită distanță socială, căci mesajul pe care îl transmit eu atunci este: nu am nevoie neapărat de o apropiere cu tine, ci, mai degrabă, vreau să mă ții minte”, explică psihologul Cristian Grigore.

„E important să aiba claritate, memorabilitate și să fie ușor de purtat, de scris, de citit, de rostit. Am întâlnit, recent, prenume precum Ezra, Amza, Teia - scurte, clare, cu personalitate, dar parcă nu așa de adecvate zonei”, e de părere Adrian Mironescu, designer de brand.

Printre cele mai rare nume primite în ultimul an de nou-născuții din Iași sunt: Costel, Nicanor, Isac, Briana, Demetra și Melania.

