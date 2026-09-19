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Video Moment viral cu Nicușor Dan în Ucraina. Cum și-a aranjat șosetele chiar lângă Zelenski

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INSTANT_DECLARATIE_NICUSOR_DAN_002_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Din articol
Nicușor Dan, prezent la Summitul Inițiativei pentru Integrarea Carpatică

Președintele României este viral în Ucraina, după un moment amuzant din timpul summitului de vineri, din Ucraina. O jurnalistă ucraineană l-a filmat pe Nicușor Dan în timp ce își aranja șosetele lângă Volodimir Zelenski. Gestul lui Nicușor Dan nu a fost ratat de președintele ucrainean, care s-a uitat de două ori către omologul său care a ridicat, pe rând, câte un picior.

Nicușor Dan, prezent la Summitul Inițiativei pentru Integrarea Carpatică

Preşedintele Nicuşor Dan a participat vineri la Summitul inaugural al Iniţiativei pentru Integrare Carpatică, în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk, la invitaţia preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Acesta a fost întâmpinat de președintele ucrainean, cu care s-a îmbrățișat, și de soția acestuia, Olena Zelenska.

Zelenski a anunțat că obiectivul grupului este „de a crea un nou cadru solid pentru cooperare la nivelul UE” în domenii precum securitatea, energia şi extinderea logisticii şi a cooperării economice transfrontaliere. Liderul de la Kiev consideră că în actualul context al agresiunii ruse „macroregiunea Carpaților a devenit una dintre cele mai solide baze ale apărării noastre”.

În timpul summitului, președintele României a punctat că țările carpatice ”trebuie să colaboreze mai bine pentru a construi drumuri și puncte de trecere a frontierei, pentru a consolida conexiunile energetice, pentru a promova turismul și schimburile economice și culturale, pentru a proteja natura și pentru a atrage investiții”.

 

Editor : A.R.

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