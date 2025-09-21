Un clip postat pe TikTok de Bishal Bhattarai, un bărbat din Nepal care s-a întors pentru prima dată acasă după patru ani de muncă în România, a devenit viral. Are peste 4 milioane de vizualizări, iar românii care au comentat spun că la fel se întâmpla când conaționalii noștri din diaspora veneau acasă și că înțeleg și ei cum e să fii departe de familie.

În imagini se vede cum Bishal, care are în mână o valiză mare, ajunge acasă, la locuința modestă a familiei sale. Un al doilea clip, care a făcut și el peste 300.000 de vizualizări, arată bucuria familiei, mai ales a copiilor, la vederea lui.

„Vizită surpriză la familie în Nepal, după patru ani”, este descrierea clipului, alături de un steag al României.

Imaginile au devenit virale și printre cei care au reacționat sunt și români.

„Așa erau românii în anii 2000 și chiar și acum mulți au plecat în străinătate să facă genul de muncă pe care o faci tu în România, doar că în alte țări. Sper că îți merge bine în România și mă bucur că lucrezi aici - ești mereu binevenit și nu asculta oamenii frustrați care îți spun să rămâi acolo”, a scris un utilizator.

„Nu uitați ca tot așa sunt și foarte multi români, plecați să lucreze în afara țării. Să fie sănătos să își poată îngriji familia”, a scris un altul.

„Mulți dintre noi am fost așa când am plecat din România... Respect, copile, numai tu știi cât ai îndurat”, a comentat un utilizator.

„Mda, știm si noi ce înseamnă să fii departe de familie”, a fost reacția altuia.

Editor : M.B.