Live TV

Video Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”

Data actualizării: Data publicării:
bishal
Sursa: captură tiktok

Un clip postat pe TikTok de Bishal Bhattarai, un bărbat din Nepal care s-a întors pentru prima dată acasă după patru ani de muncă în România, a devenit viral. Are peste 4 milioane de vizualizări, iar românii care au comentat spun că la fel se întâmpla când conaționalii noștri din diaspora veneau acasă și că înțeleg și ei cum e să fii departe de familie.

În imagini se vede cum Bishal, care are în mână o valiză mare, ajunge acasă, la locuința modestă a familiei sale. Un al doilea clip, care a făcut și el peste 300.000 de vizualizări, arată bucuria familiei, mai ales a copiilor, la vederea lui.

@bishal.bhattarai39

 

♬ Phool Oonko Sweater - Sujan Chapagain & Artmandu

„Vizită surpriză la familie în Nepal, după patru ani”, este descrierea clipului, alături de un steag al României.

Imaginile au devenit virale și printre cei care au reacționat sunt și români.

„Așa erau românii în anii 2000 și chiar și acum mulți au plecat în străinătate să facă genul de muncă pe care o faci tu în România, doar că în alte țări. Sper că îți merge bine în România și mă bucur că lucrezi aici - ești mereu binevenit și nu asculta oamenii frustrați care îți spun să rămâi acolo”, a scris un utilizator.

@bishal.bhattarai39 Replying to @smritibhattrai7 ♬ Phool Oonko Sweater - Sujan Chapagain & Artmandu

„Nu uitați ca tot așa sunt și foarte multi români, plecați să lucreze în afara țării. Să fie sănătos să își poată îngriji familia”, a scris un altul.

„Mulți dintre noi am fost așa când am plecat din România... Respect, copile, numai tu știi cât ai îndurat”, a comentat un utilizator.

„Mda, știm si noi ce înseamnă să fii departe de familie”, a fost reacția altuia.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rafinărie rusă atacată de dronă
1
Mass-media din Rusia poate relata despre pompele de benzină goale și prețurile...
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
2
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost...
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
3
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
MiG-31k
4
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
Avioane MiG-31
5
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al...
Ionel Ganea a câștigat procesul și va primi o sumă importantă
Digi Sport
Ionel Ganea a câștigat procesul și va primi o sumă importantă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
rachetă Patriot
De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației...
Petr Pavel, preşedintele ales al Cehiei, vorbeşte în cadrul unui eveniment din Praga.
Președintele ceh, Petr Pavel, a cerut doborârea avioanelor rusești...
Memorial for Charlie Kirk in Phoenix, AZ, USA - 20 Sep 2025
Înmormântarea lui Charlie Kirk: Ceremonie grandioasă în Arizona, cu...
Soldați Rusia
„Lăsați de izbeliște”. 9.000 de soldați siberieni au ajuns pe front...
Ultimele știri
„Scopul lui era să ne învingă verbal”: Ce spun studenții care l-au confruntat pe Charlie Kirk în dezbateri
LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc | Duminică, 21 septembrie 2025, la 6/49 reportul la categoria I depășește 6,47 milioane de euro
Un nou tip de fraudă pe rețelele sociale. Avertismentul DNSC
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Scenă din filmul Norma.
Aventura amoroasă dintre un bărbat și soacra lui, dezvăluită pe TikTok de soție, s-a viralizat și a devenit subiect de film
Donald trump și Xi Jinping
Donald Trump şi Xi Jinping au vorbit la telefon, inclusiv despre vânzarea TikTok SUA. Cei doi se vor întâlni luna viitoare
provocare blackout tiktok
Peste 100.000 de conturi false au fost șterse de TikTok în Republica Moldova. Uriașa rețea de manipularea alegerilor
Social Media Illustrations, Warsaw, Poland - 30 Sep 2020
Donald Trump: „Avem un acord pentru TikTok”. Aplicația rămâne în SUA după aproape un an de dispute și incertitudine
GEORGESCU_HORA_CAROL_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum a funcționat propaganda în sprijinul lui Călin Georgescu. Legăturile directe cu Rusia
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Gică Hagi, patronul Farului Constanța. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
La 7 luni de la retragere, Simona Halep a făcut cel mai tare anunț: „Acum e timpul să…”
Adevărul
Cum arată locuința unui nepalez care a muncit 4 ani în România. Reacția românilor la imaginile de la...
Playtech
Cum se calculează pensia alimentară în 2025. Ce procent din venit trebuie plătit pentru copii
Digi FM
Un bărbat şi iubita lui, amendaţi cu câte 3.000 de lei de poliţişti. Ce au făcut după ce femeia s-a certat cu...
Digi Sport
Surpriză de proporții! Dan Petrescu, în negocieri pentru a-i lua locul ”celui mai slab antrenor”
Pro FM
Andreea Bănică, mândră de corpul ei natural, neatins de bisturiu. S-a filmat în costum de baie, din toate...
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
Adevarul
Avertismentul unui fost ministru moldovean: „Rusia va face din Moldova o bază militară"
Newsweek
Ce pensie de mizerie a primit un pensionar după 36 ani munciți pe salariul minim? O rușine națională
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Sharon Stone, despre momentul tensionat cu Robert De Niro în timpul filmărilor la „Casino”: „Știe cum să te...
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme